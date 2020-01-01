Фаселис — райское место у подножья горы ⛰️ Тахталы

Сначала мы отправимся в популярный античный город 🏙️. Фаселис процветал в период древней Ликии. Это был богатый портовый центр на берегу Средиземного моря 🌊. Основан выходцами из Родоса чтобы добывать сосновый лес. Сейчас здесь национальный парк 🌳, а 2020 год назван годом Фазелиса.

Полуостров 🏝️ когда-то имел три порта. Один из них использовался в военных целях. Мы пройдёмся по старым торговым улицам и площадям, исследуем амфитеатр, посетим гимназию и римские бани. Я расскажу вам какие известные личности творили историю 📖 в этих краях.

Местные пляжи славятся своей чистотой, прозрачностью воды и наличием маленьких рыбок у побережья. Возьмите с собой купальные принадлежности и подводную маску.

После исторических и морских открытий нас ждёт головокружительный подъём на фуникулёре Олимпос. С вершин горы ⛰️ Тахталы вы увидите регион Кемера с высоты в 2365 метров над уровнем моря 🌊. Вы будете купаться в облаках, аки Зевс. То, что с земли кажется однотипным, во время поездки станет разнообразным и контрастным. Незабываемая панорама невероятной красоты предстанет перед вами и останется в ваших воспоминаниях навсегда.