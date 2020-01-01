Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Кемера
Эта захватывающая экскурсия ⛳ сочетает насыщенную историческую программу и природные красоты гор ⛰️.

Вы знаете где находится древнегреческий Олимп? Он на Тахталы, в Турции, в Анталье!
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Экскурсия

$230 за всё до 6 чел.

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы

Что вы увидите 🤩

  • Античный Фаселис
  • Амфитеатр, руины и пляжи
  • Гора Олимпос
  • Тахталы
  • Канатная дорога
Фаселис — райское место у подножья горы ⛰️ Тахталы
Сначала мы отправимся в популярный античный город 🏙️. Фаселис процветал в период древней Ликии. Это был богатый портовый центр на берегу Средиземного моря 🌊. Основан выходцами из Родоса чтобы добывать сосновый лес. Сейчас здесь национальный парк 🌳, а 2020 год назван годом Фазелиса.
Полуостров 🏝️ когда-то имел три порта. Один из них использовался в военных целях. Мы пройдёмся по старым торговым улицам и площадям, исследуем амфитеатр, посетим гимназию и римские бани. Я расскажу вам какие известные личности творили историю 📖 в этих краях.
Местные пляжи славятся своей чистотой, прозрачностью воды и наличием маленьких рыбок у побережья. Возьмите с собой купальные принадлежности и подводную маску.
После исторических и морских открытий нас ждёт головокружительный подъём на фуникулёре Олимпос. С вершин горы ⛰️ Тахталы вы увидите регион Кемера с высоты в 2365 метров над уровнем моря 🌊. Вы будете купаться в облаках, аки Зевс. То, что с земли кажется однотипным, во время поездки станет разнообразным и контрастным. Незабываемая панорама невероятной красоты предстанет перед вами и останется в ваших воспоминаниях навсегда.
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
 Что входит
  • услуги трансфера
  • услуги лицензированного гида.
 Что не входит
  • стоимость входных билетов на объекты осмотра
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Античный город Фаселис и подъём на гору Тахталы
Время проведения: ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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