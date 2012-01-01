Что вас ожидает:На территории находится около тридцати доисторических животных в натуральную величину. Почти все из них «живые» и чутко реагируют на проходящих людей, скаля морды, тяжело дыша нам в лицо и пытаясь что-то донести до людей на своем языке динозавров. Мы же слышим только грозный рык.

Также исполины не лишены дружеских чувств и двигая конечностями пытаются по дружески похлопать людей по плечу. Очень популярна мама-динозавр с детенышем на спине, они постоянно болтают между собой, ревя и махая огромными хвостами. Вообще, фигурами динозавров парк 🌳 не ограничивается.

Также детям можно совершенно бесплатно принять участие в раскопках динозавра, попрыгать на батуте, покататься на водном аттракционе с лодочками или полазить по скалам. Взрослым и детям понравится катание на динозаврах, планетарий, комната ужасов, 7D-кинотеатр. Если проголодаетесь, то можете перекусить в одном из ресторанов или кафе. А на память купить игрушки и сувениры 🎁 в магазине. Экскурсионная программа:• 10:00 — Выезд из гостиницы;

10:15 — Сбор гостей;

10:30 — Вход в Динопарк;

10:40 — Посещение Динопарка (2 часа);

12:45 — Конец экскурсии;

13:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали: