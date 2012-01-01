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Динопарк: встреча с доисторическими животными

4.7
13 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Динопарк или парк 🌳 Динозавров находится в поселке Гёйнюк, между Кемером и Анталией.

Общая площадь комплекса составляет 30 000 кв.

м, в результате чего он является самым большим в Турции.

Открылся сравнительно недавно, в 2012 году.

Сооружен в лесу 🌲, так что палящее солнце ☀️ вам не помещает развлекаться.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $42 за человека

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Динопарк: встреча с доисторическими животными
Динопарк: встреча с доисторическими животными

Что вы увидите

  • Динопарк
Что вас ожидает:На территории находится около тридцати доисторических животных в натуральную величину. Почти все из них «живые» и чутко реагируют на проходящих людей, скаля морды, тяжело дыша нам в лицо и пытаясь что-то донести до людей на своем языке динозавров. Мы же слышим только грозный рык.
Также исполины не лишены дружеских чувств и двигая конечностями пытаются по дружески похлопать людей по плечу. Очень популярна мама-динозавр с детенышем на спине, они постоянно болтают между собой, ревя и махая огромными хвостами. Вообще, фигурами динозавров парк 🌳 не ограничивается.
Также детям можно совершенно бесплатно принять участие в раскопках динозавра, попрыгать на батуте, покататься на водном аттракционе с лодочками или полазить по скалам. Взрослым и детям понравится катание на динозаврах, планетарий, комната ужасов, 7D-кинотеатр. Если проголодаетесь, то можете перекусить в одном из ресторанов или кафе. А на память купить игрушки и сувениры 🎁 в магазине. Экскурсионная программа:• 10:00 — Выезд из гостиницы;
  • 10:15 — Сбор гостей;
  • 10:30 — Вход в Динопарк;
  • 10:40 — Посещение Динопарка (2 часа);
  • 12:45 — Конец экскурсии;
  • 13:00 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Экскурсия по парку с динозаврами
  • Комфортабельный автобус с кондиционер
  • Контакт парк с птицами
  • Раскопки ископаемых динозавров
  • Тарзанка
  • Игры в бассейне
  • Батут
  • 7D кинотеатр
  • Комната страха.
Что не входит
  • Личные расходы (обед и напитки, сувениры)
  • Парк развлечений
  • Машинка динозавр
  • Верховая езда
  • Мини-клуб.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Динопарк: встреча с доисторическими животными
Динопарк: встреча с доисторическими животными
Динопарк: встреча с доисторическими животными
Динопарк: встреча с доисторическими животными

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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13 отзывов оставили туристы

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