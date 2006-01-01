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Древний город Кибира и Медуза Горгона

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Кемера
Древний город Кибира и Медуза Горгона
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Древний город Кибира и Медуза Горгона
Древний город Кибира и Медуза Горгона

Что вы увидите

  • Римский Амфитеатр
  • бани
  • агору
  • живописные горные виды
  • археологические раскопки
Активные археологические раскопки на территории Кибиры начались в 2006 году и продолжаются по сей день.
Кибира, объединившись с тремя ближайшими городами, входила в так называемый Тетраполис, и здесь даже чеканились монеты. Мы пройдёмся по римским баням, греко-римскому театру, торговой площади Агора, Стадиону. Вас точно не оставит равнодушными античный парламент Одеон с уникальной мозаикой в виде Медузы Горгоны, которая достаточно хорошо сохранилась до нашего времени. У Вас будет возможность всё рассмотреть, проникнуться атмосферой древности, пофилософствовать. Вы услышите истории 📖 про быт древнего города и проживёте жизнь вместе с его жителями.
Горгонейон — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы (в том числе монеты) с целью оберега от зла.
Мозаика изображения Медузы Горгоны сделана из тонкого платинового мрамора. По технике исполнения это единственная в своем роде мозаика в мире. По словам руководителя археологической экспедиции аналогов этой мозаики нет ни в Италии, ни в Греции, ни в одной другой стране, на территории которой была расположена античная Месопотамия.
Что входит
  • услуги профессионального гида
  • трансфер
Что не входит
    Начало и место завершения
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    Древний город Кибира и Медуза Горгона
    Древний город Кибира и Медуза Горгона
    Древний город Кибира и Медуза Горгона

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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    Зинаида Ч.
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