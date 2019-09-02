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  4. Древний Олимпос и мифическая Химера

Отдохнуть на пустынных пляжах среди лесов, осмотреть античные руины и посетить «огненную» гору

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Вы увидите сразу несколько популярных мест Турецкой Ривьеры.

Побываете на полудиких пляжах и в аутентичной деревушке Чиралы, отправитесь в Олимпос, чтобы побродить среди развалин античного города.

А после подниметесь по древним ступеням на гору Янарташ и полюбуетесь неугасающими кострами, о которых слагали легенды.
28 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера

Что вас ожидает

Нетронутая природа и древние строения
Вы отправитесь в Олимпос: райское место с природой удивительной красоты и руинами античного города. Его полудикий пляж — один из самых чистых и красивых в Турции. Окруженный сосновыми лесами, он растянулся почти на четыре километра. Древнее поселение Олимпос пришло в упадок в эпоху Средневековья — вы самостоятельно осмотрите развалины древних сооружений. Мы посетим соседнюю деревню Чиралы: это отличное место, пока еще малоизвестное среди путешественников. Вы отдохнете на галечных пляжах, где можно даже встретить черепашек, и насладитесь природой, не тронутой цивилизацией.

Химера в окрестностях Кемера
После мы отправимся на вечно пылающую гору Янарташ. Вы пройдете по тропе, ступени которой вымостили камнями еще ликийцы. Наверху вас будет ждать природное чудо: прямо над камнями пылают костры — это горит природный газ, выходящий из-под скал. С этим местом связана легенда о Химере, мифологическом чудовище. В «Илиаде» Гомер описывал его как существо с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом змеи. Убил Химеру герой Беллерофонт, но язык её до сих пор виден на вершине горы Янарташ.

Вечер завершится в ресторане в Улупинаре с видом на горную речку. Уютно расположившись на топчанах, вы попробуете блюда турецкой кухни и других стран — особенно рекомендуем речную форель, запеченную в глиняной форме в печи.

Организационные детали

  • Это видовая экскурсия, вечернее джип-сафари. В поездку вы отправитесь на джипе, с вами будет русскоговорящий сопровождающий.
  • Ужин в ресторане входит в стоимость экскурсии, отдельно оплачиваются напитки.
  • Выбирайте удобную и легкую одежду и обувь. С собой рекомендуем взять головной убор от солнца, солнцезащитные очки и крем. Желающим искупаться нужно взять купальные принадлежности, полотенце и сменную одежду.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера
Древний Олимпос и мифическая Химера

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 сентября 2019
В целом экскурсия понравилась. Понравилась своей дикостью и непричесанностью. Никаких понтов и лоска. Езда по серпантинам в кузове громыхающего джипа. Марш-бросок в сумерках вверх на гору и спуск в кромешной тьме по каменюкам. Гид, говорящий по-русски, но не то, чтоб очень хорошо.. Любителям небольшого, но ощутимого экстрима в самый раз.
Я сейчас без всякой иронии и сарказма это пишу. После отеля 5 звёзд (всё включено), после прогулок на современных спид-ботах и "пиратских" шхунах с пенными вечеринками - это реально самое то. Чувствуешь себя живым и настоящим.
Развалины города Олимпос весьма живописны. Гора Химера - настоящее чудо. Портят только его быдловатые компании, жарящие сосиски на огне из горы (бог Гефест наверняка занес их себе в чёрный список). Само восхождение на гору, пусть и не самое сложное и долгое (всего-то 850 м), изрядно бодрит после 6-ти разового питания в отеле и тюленьего пляжного отдыха. Ужин в ресторане, который расположился прямо на горной реке - отличный аттракцион. За него особое спасибо. Но самый фурор это езда в джипе. Не сомневаюсь, что водители - мастера своего дела и абсолютно уверены в себе, но, когда я прощался с попутчиками, которым предстояло ехать дальше и желал им живыми добраться до отелей, в их глазах и сдержанных смешках я явно слышал ужас и видел тени Аида..

Елена проводит ещё 4 экскурсии

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