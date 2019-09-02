Что вас ожидает

Нетронутая природа и древние строения

Вы отправитесь в Олимпос: райское место с природой удивительной красоты и руинами античного города. Его полудикий пляж — один из самых чистых и красивых в Турции. Окруженный сосновыми лесами, он растянулся почти на четыре километра. Древнее поселение Олимпос пришло в упадок в эпоху Средневековья — вы самостоятельно осмотрите развалины древних сооружений. Мы посетим соседнюю деревню Чиралы: это отличное место, пока еще малоизвестное среди путешественников. Вы отдохнете на галечных пляжах, где можно даже встретить черепашек, и насладитесь природой, не тронутой цивилизацией.

Химера в окрестностях Кемера

После мы отправимся на вечно пылающую гору Янарташ. Вы пройдете по тропе, ступени которой вымостили камнями еще ликийцы. Наверху вас будет ждать природное чудо: прямо над камнями пылают костры — это горит природный газ, выходящий из-под скал. С этим местом связана легенда о Химере, мифологическом чудовище. В «Илиаде» Гомер описывал его как существо с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом змеи. Убил Химеру герой Беллерофонт, но язык её до сих пор виден на вершине горы Янарташ.

Вечер завершится в ресторане в Улупинаре с видом на горную речку. Уютно расположившись на топчанах, вы попробуете блюда турецкой кухни и других стран — особенно рекомендуем речную форель, запеченную в глиняной форме в печи.