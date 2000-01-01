Джип сафари - приключение по настоящей Турции

4.9
8 отзывов
Джип сафари - приключение по настоящей Турции.

Только на джипах вы сможете доехать до некоторых точек и оценить красоту природы по достоинству.

Мы отправляемся в путешествие по маленьким турецким селениям.

Здесь вам откроется настоящая Турция со своими традициями и культурой.

По дороге вы увидите водопад в ущелье, огромный платан, сталактитовую пещеру
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере
Джип Сафари в Кемере

Что вы увидите 🤩

  • Гора Тахталы
  • Старая турецкая деревня

Что вас ждет?

Мы заберем вас из отеля на нашем комфортном автобусе и доставим в район, где начнется сафари. А оттуда мы все вместе колонной джипов направимся к нашей первой остановке, деревне Гедельме
  • Деревня Гедельме
Деревня Гедельме находится на высоте 750 метров. Она поразит вас своей исторической атмосферой Византии. Во время нашего 30-минутного перерыва мы увидим 2000-летный платан и насладимся шикарным видом
  • Оваджик
В районе Оваджик на высоте 1500 метров над уровнем моря открывается прекрасный панорамный вид на Анталию и Кемер. Мы сделаем перерыв. чтобы сделать красивые фотографии на вершине
  • Обед в ресторане
  • Пещера
Вы можете посетить пещеру здесь за дополнительную плату или свободно провести 30 минут по своему желанию
  • Купание в каньоне
После обеда в ресторане, мы отправимся в Каньон с великолепным видом на стены византийского замка. У нас будет часовой перерыв, где вы сможете искупаться в прохладных водах каньона
Пройдя 70-80 километровый маршрут нашего тура, мы отправимся обратно

Важная информация:

    Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь
    Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, резиновую обувь или тапочки (только в летний сезон, с июня по октябрь) , полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой плотную одежду)
    Тур будет проходить по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-45 человек
    Взрослый (12+)
    $30
    Детский (6-11)
    $30
    Детский (0-5)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от / до отеля
    • Страховка
    • Услуги гида
    • джип сафари
    • обед
    Что не входит
    • Напитки
    Место начала и завершения
    Кемер
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

    Halil K
    Halil K
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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