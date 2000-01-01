Что вас ждет?

Мы заберем вас из отеля на нашем комфортном автобусе и доставим в район, где начнется сафари. А оттуда мы все вместе колонной джипов направимся к нашей первой остановке, деревне Гедельме

Деревня Гедельме

Деревня Гедельме находится на высоте 750 метров. Она поразит вас своей исторической атмосферой Византии. Во время нашего 30-минутного перерыва мы увидим 2000-летный платан и насладимся шикарным видом

Оваджик

В районе Оваджик на высоте 1500 метров над уровнем моря открывается прекрасный панорамный вид на Анталию и Кемер. Мы сделаем перерыв. чтобы сделать красивые фотографии на вершине

Обед в ресторане

Пещера

Вы можете посетить пещеру здесь за дополнительную плату или свободно провести 30 минут по своему желанию

Купание в каньоне

После обеда в ресторане, мы отправимся в Каньон с великолепным видом на стены византийского замка. У нас будет часовой перерыв, где вы сможете искупаться в прохладных водах каньона

Пройдя 70-80 километровый маршрут нашего тура, мы отправимся обратно

Важная информация:

Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь

Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, резиновую обувь или тапочки (только в летний сезон, с июня по октябрь) , полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой плотную одежду)

Тур будет проходить по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания