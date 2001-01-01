Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Экскурсия в Каппадокию из Кемера

Armagan
Armagan – Гид из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
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Экскурсия

$110 за человека

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Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Для всех категорий туристов - это одно из чудес света.
Подземные города, монастыри, завораживающие пейзажи, « марсианская хроника»- все это Каппадокия - таинственная и неизведанная страна грёз, страна фэнтези.
Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть все и сразу!
В нашем путешествии Вы узнаете много нового, а также увидите такие места как: Шумный провинциальный городок Аванос; Долину Пашабаг; Крепость Учхисар, множество церквей (Церковь ⛪ святой Варвары; Змеиную (Йыланлы); Темную (Каранлык); Сандальную (Чарыклы)), а также самые известные фрески: Крещение; Вход в Иерусалим; Преображение; Рождение; Предательство и Распятие; Моление и другие.
Экскурсия ⛳ в Каппадокию из Кемера - это двухдневный тур в страну волшебства, нереально красивым мест, истории 📖 первых христиан.
Деринкую и Каймаклы - два подземных города в Каппадокии, обнаруженные археологами в 1960 году.
Сараклы- это подземный город 🏙️ возведённый во времена Римской империи. Во время раскопок найдены остатки глиняной посуды, предметов быта и домашней утвари.
Из семи этажей города в 2001 году археологами открыто всего три этажа.
Для туристов возможно посетить 40 жилых комнат.
Каппадокия покрыта удивительными геологическими образованиями - грибами - скалами. Они образовались из застывшей лавы, которая превратилась в базальт, а пепел - в туф.
Все это происходило за время выветривания и в период эрозии, когда поменялся климат местности.
65 млн. лет тому назад на этих землях извергались вулканы из-за тектонических движений.
Побывав в этом неземном Чуде под названием Каппадокия, Вы будете вспоминать эту экскурсию ⛳ снова и снова, а многие возвратятся сюда опять.

Рекомендуем взять с собой:

    Купальники
    Полотенце
    Солнцезащитные очки
    Крем
    Головные уборы
    +Что входит
    • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
    • Проживание в отеле
    • Страховка
    • Русский гид
    • Завтрак и ужин
    Что не входит
    • Любые напитки
    • Личные затраты
    • Билет в музей Гереме (10$)
    • Обеды в ресторане (10$)
    • Поездка на Фестиваль шаров (15$)
    • Полет на шаре (250$)
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Экскурсия в Каппадокию из Кемера
    Экскурсия в Каппадокию из Кемера
    Экскурсия в Каппадокию из Кемера
    Экскурсия в Каппадокию из Кемера
    Экскурсия в Каппадокию из Кемера

    Экскурсия проводится с 04. 00 до 19. 00 – Понедельник – Четверг – Суббота

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Armagan
    Armagan
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