Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Для всех категорий туристов - это одно из чудес света.

Подземные города, монастыри, завораживающие пейзажи, « марсианская хроника»- все это Каппадокия - таинственная и неизведанная страна грёз, страна фэнтези.

Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть все и сразу!

В нашем путешествии Вы узнаете много нового, а также увидите такие места как: Шумный провинциальный городок Аванос; Долину Пашабаг; Крепость Учхисар, множество церквей (Церковь ⛪ святой Варвары; Змеиную (Йыланлы); Темную (Каранлык); Сандальную (Чарыклы)), а также самые известные фрески: Крещение; Вход в Иерусалим; Преображение; Рождение; Предательство и Распятие; Моление и другие.

Экскурсия ⛳ в Каппадокию из Кемера - это двухдневный тур в страну волшебства, нереально красивым мест, истории 📖 первых христиан.

Деринкую и Каймаклы - два подземных города в Каппадокии, обнаруженные археологами в 1960 году.

Сараклы- это подземный город 🏙️ возведённый во времена Римской империи. Во время раскопок найдены остатки глиняной посуды, предметов быта и домашней утвари.

Из семи этажей города в 2001 году археологами открыто всего три этажа.

Для туристов возможно посетить 40 жилых комнат.

Каппадокия покрыта удивительными геологическими образованиями - грибами - скалами. Они образовались из застывшей лавы, которая превратилась в базальт, а пепел - в туф.

Все это происходило за время выветривания и в период эрозии, когда поменялся климат местности.

65 млн. лет тому назад на этих землях извергались вулканы из-за тектонических движений.

Побывав в этом неземном Чуде под названием Каппадокия, Вы будете вспоминать эту экскурсию ⛳ снова и снова, а многие возвратятся сюда опять.

Рекомендуем взять с собой:

Купальники

Полотенце

Солнцезащитные очки

Крем

Головные уборы