Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера

На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную...

4.9
10 отзывов
На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары.

Затем вас ждет пешая прогулка и обед в уютном ресторанчике с традиционными блюдами турецкой кухни.
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
Гора Тахталы является самой высокой горой в парке Олимпос-Бейдаглары. С ноября по июнь гора покрыта льдом и снегом. Высота над уровнем моря — 2365 м., протяженность 4350 м.

Экскурсия включает в себя:

  • подъем на вершину по канатной дороге;
  • посещение обзорной площадки, с которой открываются живописные виды на Национальный парк «Бейдаглары»;
  • пешую прогулку с посещением уютного ресторанчика, где Вы попробуете великолепные блюда турецких поваров.

Важная информация:

  • Обязательно возьмите теплую одежду.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый (12+)
$110
Дети (6-11)
$90

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • канатная дорога
Что не входит
  • любые напитки
  • личные затраты
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 09.00 до 16.30 По понедельникам и Четвергам
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

с 09.00 до 16.30 По понедельникам и Четвергам

BreezesTour
BreezesTour
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