Гора Тахталы является самой высокой горой в парке Олимпос-Бейдаглары. С ноября по июнь гора покрыта льдом и снегом. Высота над уровнем моря — 2365 м., протяженность 4350 м.
Экскурсия включает в себя:
подъем на вершину по канатной дороге;
посещение обзорной площадки, с которой открываются живописные виды на Национальный парк «Бейдаглары»;
пешую прогулку с посещением уютного ресторанчика, где Вы попробуете великолепные блюда турецких поваров.
Важная информация:
Обязательно возьмите теплую одежду.
Цены на экскурсию
Для группы 1-30 человек
Взрослый (12+)
$110
Дети (6-11)
$90
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер из отеля и обратно
страховка
канатная дорога
Что не входит
любые напитки
личные затраты
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 09.00 до 16.30 По понедельникам и Четвергам
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.