Необходимо неторопливо возлечь на мрамор и тщательно пропотеть, через некоторое время, когда вы достаточно разогреетесь, за вас примется массажист (keseci) со своей мочалкой (kese). После кесе вас ждёт мыльный массаж.
Настоящий турецкий массаж — вещь бескомпромиссная и совершенно гениальная. После всех процедур вы, скорее всего, не сможете пошевелить и пальцем и останетесь лежать на мраморном столе состоянии совершенной эйфории и полной потери чувства реальности. Кроме того, вам будет совершенно ясно, что таким абсолютно, девственным и невероятно чистым вы не были никогда в жизни. Программа экскурсии:• 09:00 — Выезд из гостиницы;
09:15 — Прибытие в хамам «Resital»;
09:30 — Посещение сухой сауны;
10:00 — Посещение паровой бани с ментолом;
10:30 — Процедура пилинга (Кесе);
10:45 — Пенный массаж всего тела;
11:00 — Арома массаж всего тела (20 минут);
11:30 — Бассейн;
12:00 — Джакузи;
12:45 — Возвращение в гостиницу.
Организационные детали:
Время указанно примерно, вы сами выбираете время начала экскурсии 🧭 с 09:00 – 20:00;
Возьмите с собой: купальные принадлежности, деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок и воду.