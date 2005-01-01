Необходимо неторопливо возлечь на мрамор и тщательно пропотеть, через некоторое время, когда вы достаточно разогреетесь, за вас примется массажист (keseci) со своей мочалкой (kese). После кесе вас ждёт мыльный массаж.

Настоящий турецкий массаж — вещь бескомпромиссная и совершенно гениальная. После всех процедур вы, скорее всего, не сможете пошевелить и пальцем и останетесь лежать на мраморном столе состоянии совершенной эйфории и полной потери чувства реальности. Кроме того, вам будет совершенно ясно, что таким абсолютно, девственным и невероятно чистым вы не были никогда в жизни. Программа экскурсии:• 09:00 — Выезд из гостиницы;

09:15 — Прибытие в хамам «Resital»;

09:30 — Посещение сухой сауны;

10:00 — Посещение паровой бани с ментолом;

10:30 — Процедура пилинга (Кесе);

10:45 — Пенный массаж всего тела;

11:00 — Арома массаж всего тела (20 минут);

11:30 — Бассейн;

12:00 — Джакузи;

12:45 — Возвращение в гостиницу.

Организационные детали: