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Хаммам – баня красоты

5
12 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Турецкие бани можно посетить во всем мире, однако именно здесь, на родине хаммама, уходовые процедуры проводятся особенно тщательно, в соответствии с древними традициями.

Приглашаем вас пройти старинный ритуал кесе, который возник во времена Османской империи.

Благодаря ему загар держится лучше, так что стоит побывать в хаммаме в самом начале отпуска.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $40 за человека

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Хаммам – баня красоты
Хаммам – баня красоты

Что вы увидите

  • Турецкий хаммам
Необходимо неторопливо возлечь на мрамор и тщательно пропотеть, через некоторое время, когда вы достаточно разогреетесь, за вас примется массажист (keseci) со своей мочалкой (kese). После кесе вас ждёт мыльный массаж.
Настоящий турецкий массаж — вещь бескомпромиссная и совершенно гениальная. После всех процедур вы, скорее всего, не сможете пошевелить и пальцем и останетесь лежать на мраморном столе состоянии совершенной эйфории и полной потери чувства реальности. Кроме того, вам будет совершенно ясно, что таким абсолютно, девственным и невероятно чистым вы не были никогда в жизни. Программа экскурсии:• 09:00 — Выезд из гостиницы;
  • 09:15 — Прибытие в хамам «Resital»;
  • 09:30 — Посещение сухой сауны;
  • 10:00 — Посещение паровой бани с ментолом;
  • 10:30 — Процедура пилинга (Кесе);
  • 10:45 — Пенный массаж всего тела;
  • 11:00 — Арома массаж всего тела (20 минут);
  • 11:30 — Бассейн;
  • 12:00 — Джакузи;
  • 12:45 — Возвращение в гостиницу.

Организационные детали:

  • Время указанно примерно, вы сами выбираете время начала экскурсии 🧭 с 09:00 – 20:00;
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, деньги для оплаты дополнительных услуг и возможных покупок и воду.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Сопровождающий
  • Чай или кофе
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
  • Дополнительные услуги в хамаме, например: шоколадное обертывание, тайский массаж и т. п.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Хаммам – баня красоты
Хаммам – баня красоты
Хаммам – баня красоты
Хаммам – баня красоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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12 отзывов оставили туристы

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