в понедельник, среду и субботу в 05:00

Озеро необычного цвета Озеро Салда еще называют «турецкими Мальдивами» за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнезит, — по вкусу она довольно сладкая. Дикие пляжи поражают первозданной красотой, а обрамляют их зеленые горы, покрытые сосновым лесом. Летом в этом горном регионе холоднее на все 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой расположен рядом с берегом.
Каскады с термальной водой Недалеко от озера находится визитная карточка Турции — термальные источники Памуккале. Столетиями минеральные воды стекали по холмам: благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Вы услышите историю образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, познакомитесь с легендами о греческих богах и сделаете удивительные фотографии этого природного сокровища.
На обломках древности После мы отправимся в Иераполис, священный город, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.
Бассейн Клеопатры: вы этого достойны И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов.
В отличие от многих других групповых экскурсий, эта поездка не предполагает посещение магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей.
В стоимость включено: входные билеты в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно).
По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут.
в понедельник, среду и субботу в 05:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Кемере
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!