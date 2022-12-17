в понедельник, среду и субботу в 05:00

Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!

Отдохнуть на берегу дикого озера, посетить знаменитые травертины и искупаться в бассейне Клеопатры

Вы увидите не только главную достопримечательность Турции — каскады Памуккале — но и не менее прекрасное бирюзовое озеро Салда.

Полюбовавшись белыми пляжами, мы отправимся в Иераполис на встречу с античными руинами и огромным амфитеатром. А после вы сможете искупаться в бассейне Клеопатры или горячих водах красного Карахаита.
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
Из Кемера — к Памуккале и озеру Салда!
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Описание

Что вас ожидает

Озеро необычного цвета
Озеро Салда еще называют «турецкими Мальдивами» за его белоснежные берега и лазурные воды. Такой цвет объясняется особым химическим составом воды, содержащей гидромагнезит, — по вкусу она довольно сладкая. Дикие пляжи поражают первозданной красотой, а обрамляют их зеленые горы, покрытые сосновым лесом. Летом в этом горном регионе холоднее на все 10 градусов — настоящее спасение от жары! Вы сможете не только искупаться в озере, но и оценить эффект лечебной грязи, источник которой расположен рядом с берегом.

Каскады с термальной водой
Недалеко от озера находится визитная карточка Турции — термальные источники Памуккале. Столетиями минеральные воды стекали по холмам: благодаря их особому составу с частицами кальция травертины приобрели белоснежный цвет. Вы услышите историю образования термальных источников — начиная со времен древнего Рима, познакомитесь с легендами о греческих богах и сделаете удивительные фотографии этого природного сокровища.

На обломках древности
После мы отправимся в Иераполис, священный город, где сохранилось немало памятников античности. Вы узнаете предание о святых апостолах Филиппе и Варфоломее и увидите руины церкви, воздвигнутой на месте их казни. Храмы, ворота Домициана, термы, фрагменты акведука и амфитеатр с великолепной акустикой завораживают и словно возвращают назад в прошлое.

Бассейн Клеопатры: вы этого достойны
И хотя Клеопатра не купалась в этих ваннах, настоятельно рекомендуем их посетить. Целебные воды бассейна имеют сложный состав и способствуют улучшению при костных заболеваниях. Стоя под небольшими водопадами, вы почувствуете гидромассажный эффект. Мелкие игривые пузырьки подарят приятные и необычные ощущения. А если вы выберете для отдыха Красный бассейн — травертины Карахаита, то сможете посетить в том числе и грязевые ванны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из наших профессиональных гидов.
  • В отличие от многих других групповых экскурсий, эта поездка не предполагает посещение магазинов с целью рекламы, а это значит, что у вас будет больше времени для осмотра достопримечательностей.
  • В стоимость включено: входные билеты в Памукалле и Иераполис (10 евро), обед в кафе (напитки оплачиваются отдельно).
  • По желанию оплачивается посещение бассейна Клеопатры и Красного бассейна — по 15 евро за 30-40 минут.

в понедельник, среду и субботу в 05:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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