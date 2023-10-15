Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
Вместе мы пройдем по лабиринтам Старого города Калеичи — и сквозь эпохи от Древнего Рима до современности. Вы изучите мечети и узнаете о менталитете мусульман, полюбуетесь панорамами и погуляете по гавани. Я буду ориентироваться на ваши интересы и помогу влюбиться в Анталью!
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Описание
Что вас ожидает
Эта встреча пройдет в формате дружеской приятной прогулки. Напишите мне — и мы сможем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям и потребностям. У нас не будет экскурсии в сухом понимании этого слова, позвольте мне отойти от стандартов и погрузить вас в мир нетривиального взгляда на банальные вещи.
Старый город Калеичи — древнее место притяжения
На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности, Таврические горы и Средиземное море. Вам будут интересны маленький Этнографический музей Антальи, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город с необычного ракурса.
Взгляд на эпохи через их имена
Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал II, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, сельджукскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.
О религии и мечетях — понятно и увлекательно
Каким богам поклонялся основатель Антальи? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Иивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.
Организационные детали
- Прогулка является обзорной: всего по чуть-чуть и немного о важном
- По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)
- Если захотите, за небольшую оплату можно посетить аутентичные музеи Старого города
- Я всегда готова пойти вам навстречу, показать самые вкусные, недорогие места или посоветовать, где и что купить
Трансфер включен в стоимость экскурсии. Пожалуйста, уточняйте наличие трансфера заблаговременно, указав точное количество участников (указанная цена распространяется на количество из 4-х человек, включая детей). Вам нужно будет заранее написать ваши имена и фамилии + возраст детей, название и адрес отеля на турецком языке (адрес можно уточнить на ресепшен). Точная информация о точке сбора обсуждается после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.