Каппадокия — «сердце» Турции

Регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. В каньоне Ихлара глубиной 100 м расположено множество высеченных в скалах церквей.

За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром.

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