Каппадокия — «сердце» Турции
Регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. В каньоне Ихлара глубиной 100 м расположено множество высеченных в скалах церквей.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром.
Важная информация:
- Экскурсия включает в себя много пешеходных прогулок и не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе.