Каппадокия на 2 дня из Кемера

Каппадокия — регион в центральной части Турции.

Он известен своими волшебными дымоходами — высокими конусообразными скальными образованиями, которых особенно много в Пашабаге (Долина монахов) и долине Гёреме.

Отправляйтесь вместе с нами на экскурсию, для того чтобы увидеть нетронутую красоту Каппадокии своими глазами.
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия на 2 дня из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Долины Девели и Долины Пашабаг
  • Аванос и Глиняные изделия
  • Панорама
  • Три красавицы
  • Музей под открытым небом Гереме
  • Мастерская оникса
  • Подземный город
Каппадокия — «сердце» Турции
Регион славится своими жилищами бронзового века, которые выдолбили в долинах троглодиты (пещерные люди), а затем использовали в качестве убежищ ранние христиане. В каньоне Ихлара глубиной 100 м расположено множество высеченных в скалах церквей.
За последние десять лет Каппадокия приобрела известность как самое лучшее место, где можно полетать на воздушном шаре. Полёт на воздушном шаре позволяет посмотреть с высоты весь этот красивый ландшафт, созданный дождём и ветром.

Важная информация:

  • Экскурсия включает в себя много пешеходных прогулок и не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансферы
  • Входные билеты
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Завтрак, обед, ужин
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Полёт на воздушном шаре
  • Джип Сафари
  • SNG комната 25 DUSD
Важная информация
Экскурсия включает в себя много пешеходных прогулок и не подходит для семей с грудными детьми из-за долгой поездки на автобусе.
Время проведения: Каждый вторник и пятницу
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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