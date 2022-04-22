Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера

Лавандовые поля бывают не только во Франции, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии

5
12 отзывов
Групповая
Лавандовые поля бывают не только во Франции, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.

Вас ждет экскурсия по необычным природным достопримечательностям Турции, где вас угостят лавандовым чаем, а после этого отвезут на уникальное озеро среди гор, которое прозвали Турецкими Мальдивами за бирюзовый оттенок кристально чистой воды.
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы из Кемера

Что вас ожидает 🤩

  • Лавандовые поля Ыспарты
  • Прекрасные натуральные изделия из лаванды
  • Белоснежные пески Озера Салда
  • Красивейшее Озеро Бурдур
  • Лечебную глину, насыщенную магнием
  • Невероятной красоты бирюзовые воды Озера Салда
  • Великолепную природу и горы окрестностей

Лавандовые поля Турции

У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды. Цветение которой радует своих посетителей каждый год со средины июня до конца июля.
В регионе Ыспарта выращивают лаванду сорта Лавандин. Этот сорт славится своей «пахучестью» и дает больше масла, чем другие разновидности.
Огромные лиловые шаровые кусты простираются на больших территориях и наполняют воздух этим божественным ароматом.
Местные жители постарались чтобы все посетители получили удовольствие и украсили свои лавандовые плантации различными фотозонами, кованными из железа сердцами и другими фигурами.

Также для Вас местные жители приготовили различные изделия из Лаванды:

  • Изделия из лаванды ручной работы: мыло, масла, косметика, сувениры и т. п;
  • Лавандовое мороженое, Ароматный лавандовый чай, который имеет необыкновенный вкус;
Время цветения лаванды
  • Лаванда начинает цвести в июне, а в конце месяца становится полностью фиолетовой. В среднем этот период длится от 45 до 50 дней.
  • Лучшее время, чтобы сфотографироваться и увидеть лаванду в ее самой фиолетовой форме перед сбором урожая — июль. Сбор урожая начинается с начала августа.
  • Но из за смены погодных условий (раннее цветение) даты могут измениться.
Турецкие Мальдивы — необыкновенное Озеро Салда
Озеро Салда — это горное озеро, которое находится на высоте 1193 метра над уровнем моря и имеет довольно прохладную температуру воды. Но это настоящее спасение в знойные летние дни.
Озеро окружают горы, и благодаря своей высоте, облака визуально практически свисают над озером. Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами».
Озеро Салда является самым глубоким Озером Турции, глубина которого составляет 184 метра, а протяженность практически 10 км.
Магний и магнезит, содержащийся в некоторых породах, найденных в окрестностях Озера Салда, также были найдены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на нашей Планете — Озеру Салда и Мальдивам. Так что без преувеличения можно говорить, что побывав на Озере Салда, Вы посетили Турецкие Мальдивы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до вашего отеля/дома
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Посещение лавандовых полей Ыыспарты
  • Посещение озера Салда
  • Завтрак (турецкая завтрак—тарелка + чай)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Ужин (шведский стол, напитки не включены)
  • Угощение лавандовым чаем
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Личные расходы, сувениры и т. п
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: 03:00 - 04:00 трансфер из отелей в регионе Кемер
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта) удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце видео/фотокамеру деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет
  • Уважаемые посетители экскурсий, убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшине, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Убедительная просьба выходить за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям
  • Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

03:00 - 04:00 трансфер из отелей в регионе Кемер

Отзывы от туристов

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