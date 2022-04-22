Лавандовые поля Турции

У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды. Цветение которой радует своих посетителей каждый год со средины июня до конца июля.

В регионе Ыспарта выращивают лаванду сорта Лавандин. Этот сорт славится своей «пахучестью» и дает больше масла, чем другие разновидности.

Огромные лиловые шаровые кусты простираются на больших территориях и наполняют воздух этим божественным ароматом.

Местные жители постарались чтобы все посетители получили удовольствие и украсили свои лавандовые плантации различными фотозонами, кованными из железа сердцами и другими фигурами.

Также для Вас местные жители приготовили различные изделия из Лаванды:

Изделия из лаванды ручной работы: мыло, масла, косметика, сувениры и т. п;

Лавандовое мороженое, Ароматный лавандовый чай, который имеет необыкновенный вкус;

Время цветения лаванды

Лаванда начинает цвести в июне, а в конце месяца становится полностью фиолетовой. В среднем этот период длится от 45 до 50 дней.

Лучшее время, чтобы сфотографироваться и увидеть лаванду в ее самой фиолетовой форме перед сбором урожая — июль. Сбор урожая начинается с начала августа.

Но из за смены погодных условий (раннее цветение) даты могут измениться.

Турецкие Мальдивы — необыкновенное Озеро Салда

Озеро Салда — это горное озеро, которое находится на высоте 1193 метра над уровнем моря и имеет довольно прохладную температуру воды. Но это настоящее спасение в знойные летние дни.

Озеро окружают горы, и благодаря своей высоте, облака визуально практически свисают над озером. Благодаря белым песчаным пляжам и чистейшей воде эту местность стали называть «Турецкими Мальдивами».

Озеро Салда является самым глубоким Озером Турции, глубина которого составляет 184 метра, а протяженность практически 10 км.

Магний и магнезит, содержащийся в некоторых породах, найденных в окрестностях Озера Салда, также были найдены и на Марсе. Эта особенность присуща двум местам на нашей Планете — Озеру Салда и Мальдивам. Так что без преувеличения можно говорить, что побывав на Озере Салда, Вы посетили Турецкие Мальдивы.