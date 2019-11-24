4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова

Перенестись в эпоху Античности, посетить церковь Святого Николая и увидеть затонувший город

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Этот маршрут охватит исторические и культурные центры южного побережья Турции.

В Мире вы узнаете об устройстве римского амфитеатра, в Демре пройдете по следам Николая Чудотворца, а затем отправитесь на яхте к острову Кекова, чтобы искупаться в море и увидеть руины ушедшего под воду города Долихисте.
28 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
3.25
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова

Что вас ожидает

Наследие античной Миры
В древнем городе Мира вас ждет путешествие на пару тысячелетий назад: вы прогуляетесь по улицам, проложенным в 5 веке до нашей эры, осмотрите скальные гробницы эпохи Ликийского союза и изучите устройство римского амфитеатра, высеченного в скале и вмещавшего 10 тысяч зрителей. Мы поговорим о том, почему именно театр был центром жизни города, обсудим античные театральные постановки, морские бои, заседания суда и жертвоприношения, которые происходили на древней арене.

Символика церкви Святого Николая в Демре
В городе Демре вы посетите церковь Николая Чудотворца 6 века: пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: мы расскажем, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.

На яхте к бухтам острова Кекова
Самая приятная часть путешествия начнется в античном порту Андриаке, откуда на яхте вы отправитесь к острову Кекова. По пути вы рассмотрите остатки древнего затонувшего города Долихисте, который оказался на дне моря после землетрясения: вы увидите руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после мы отправимся на берег Кекова, где вы сможете искупаться в чистейших водах Средиземного моря.

Организационные детали

  • Вход в церковь — по желанию (30 лир без гида, 10$ с гидом), дети до 8 лет — бесплатно.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах от вашего отеля и обратно.
  • По пути мы сделаем остановку, где вы сможете позавтракать.
  • В середине маршрута предусмотрен обед в ресторане (входит в стоимость экскурсии).
  • Для купания на острове Кекова возьмите с собой купальники, солнцезащитный крем, полотенце и сменную одежду.
  • Советуем выбрать для экскурсии удобную и легкую обувь: нам предстоят долгие прогулки по неровной местности и не всегда идеальному покрытию.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова
Ликийские древности: из Кемера в Миру, Демре и на остров Кекова

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
24 ноября 2019
Хочется забыть этот ужас навсегда!

Был гид-турок Rustem вместо Елены.
Вместо историко-культурной информации по дороге на первое место он начал говорить о том, что внутри человека сидит дьявол, и мы едем его изгонять, что мы должны назвать своих детей именами родителей Николая Чудотворца и другую ересь, что я уже не выдержала и пропросила, чтобы это не была все же пророведь, а экскурсия.

Тогда гид схватил меня за плечо, чтобы я замолчала.
Я сказала, чтобы он ко мне не прикасался.
Тогда он крикнул остановить водителю минивен и начал высаживать насильно меня и маму 73 лет на пустынной трассе. Я попросила вернуть тогда деньги за экскурсию, чтобы мы имели возможность доехать на такси отсюда до отеля.
Денег он возвращать не захотел. Мама вынуждена была унижаться и просить его не выгонять нас.

Затем всю дорогу он пытался нас унижать перед всеми присутствующими. Даже на разговор шепотом кричал, чтобы молчали. Ощущение было, что мы в концлагере каком-то, и реально страшно от такой агрессии. Гид отказывался называть свое имя, постоянно хамил и при попытке зафиксировать его поведение силой вырвал телефон.

Сама экскурсия нам стоила 64 доллара на двоих через Трипстер. Все же остальные туристы, которые ехали с нами, платили от 20 до 25 долларов максимум с человека при покупке через местное агентство и местных гидов.

За вход в церковь Святого Николая он взял ещё 10 долларов за человека, хотя о доплатах за входные билеты в описании экскурсии ничего не было, а билет в кассе стоил 6 долларов.
При попытке взять самим через кассу сказал, что так нельзя, и тогда его слушать мы не имеем право - только брать аудиогид.

Зачем-то мы поехали на фабрику камней, которой не было в плане экскурсии и провели там более 40 минут, в то время как на осмотр Ликийских гробниц и амфитеатр дали всего 20 минут! То есть задача экскурсии была как можно больше всего впарить, а не осмотр достопримечательностей.

Обед был такой, что, мне кажется, что даже местные собаки это есть бы не стали. Мелко нарезанные помидоры с зеленью, залитые уксусом, дешёвые макароны и пережаренная рыба.
Даже свою воду заносить в этот "ресторан", а на деле какой-то вагончик с облезлыми пластмассовыми стульями было нельзя.

Это не просто некачественная услуга, это незаконное применение силы.

Связались с Еленой, она сказала, что от турфирмы продаёт эти экскурсии на Трипстер, а организатор - турок, который с Трипстером не сотрудничает.
Это как вообще? То есть случись чего - никто ни за что не отвечает?

Какой-то беспредел. Будем обращаться в полицию.
14 августа 2019
1. Трансфер хороший.
2. Информативность по содержанию так себе. Было с чем сравнить, т.к. экскурсий на пути следования встречалось много и некоторые гиды очень много рассказывали на местах.
3. Все завязано на деньги, вода воздушная по цене в тех местах куда будете заезжать! Вот это очень не понравилось нажива на необходимом!!! Поэтому берите с собой мнооого воды!!! В храме Николая Чудотворца прикладывайте сразу одну бутылочку, которую вы увезёте с собой родным!!! В иконной лавке супермеганевозможнозавышенные цены на иконы!!! На Афоне такого нет!!! Рядом с храмом Николая Чудотворца есть гораздо дешевле иконы и тоже освящённые!!! Там две иконные лавки!
12 июля 2019
Экскурсия замечательная- погружение в древность полное. Великолепный храм в Мире с саркофагом Николая Чудотворца. Замечательный иконный центр ( запасайтесь денежкой - глаза разбегаются от образов Светителя Николая, Богоматери. Всё недёшево. Но это того стоит. Замечательное посещение от центра Оникс ( опять же запасайтесь денежкой, велик соблазн купить всё. Ну и верх всего удовольствия - это путешествие на яхте к острову Кеково и полуострову Симена, победной точкой которого стало купание в открытом море, точнее в проливе между Средиземным и Эгейским морями. Абсолютно незабываемое впечатление. Рекомендовать эту экскурсию можно людям всех возрастов, а также и семьям с детьми. Классных впечатлений всем!
8 мая 2019
Великолепная организация, увлеченный и увлекающий рассказами гид, водитель, который всегда рядом (что очень важно, как показала практика на других экскурсиях)!

Когда я прибыла в Турцию и заселилась в отель, гид туроператора сразу начал критиковать мое решение взять экскурсию на сайте: мол, это обман, гид будет молчаливый, или с коряво речью, или вообще местный, который по-русски не говорит, привезёт и рукой только будет показывать типа идите туда, посмотрите сами, и что я вообще деньги зря потратила.

Конечно, были опасения (как и для всех приобретений в интернете), но они развеялись, как только гид начала рассказывать. Татьяна не только прекрасно ориентируется в истории и географии местности (хотя не коренной житель), но и умеет преподнести информацию так, чтобы заинтересовать рассказом всех слушателей.
Ходила к экспонатам всегда с нами, показывала и рассказывала интересные факты.

Впечатления от экскурсии остались только самые радостные! Обязательно вернусь!

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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