4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хочется забыть этот ужас навсегда!



Был гид-турок Rustem вместо Елены.

Вместо историко-культурной информации по дороге на первое место он начал говорить о том, что внутри человека сидит дьявол, и мы едем его изгонять, что мы должны назвать своих детей именами родителей Николая Чудотворца и другую ересь, что я уже не выдержала и пропросила, чтобы это не была все же пророведь, а экскурсия.



Тогда гид схватил меня за плечо, чтобы я замолчала.

Я сказала, чтобы он ко мне не прикасался.

Тогда он крикнул остановить водителю минивен и начал высаживать насильно меня и маму 73 лет на пустынной трассе. Я попросила вернуть тогда деньги за экскурсию, чтобы мы имели возможность доехать на такси отсюда до отеля.

Денег он возвращать не захотел. Мама вынуждена была унижаться и просить его не выгонять нас.



Затем всю дорогу он пытался нас унижать перед всеми присутствующими. Даже на разговор шепотом кричал, чтобы молчали. Ощущение было, что мы в концлагере каком-то, и реально страшно от такой агрессии. Гид отказывался называть свое имя, постоянно хамил и при попытке зафиксировать его поведение силой вырвал телефон.



Сама экскурсия нам стоила 64 доллара на двоих через Трипстер. Все же остальные туристы, которые ехали с нами, платили от 20 до 25 долларов максимум с человека при покупке через местное агентство и местных гидов.



За вход в церковь Святого Николая он взял ещё 10 долларов за человека, хотя о доплатах за входные билеты в описании экскурсии ничего не было, а билет в кассе стоил 6 долларов.

При попытке взять самим через кассу сказал, что так нельзя, и тогда его слушать мы не имеем право - только брать аудиогид.



Зачем-то мы поехали на фабрику камней, которой не было в плане экскурсии и провели там более 40 минут, в то время как на осмотр Ликийских гробниц и амфитеатр дали всего 20 минут! То есть задача экскурсии была как можно больше всего впарить, а не осмотр достопримечательностей.



Обед был такой, что, мне кажется, что даже местные собаки это есть бы не стали. Мелко нарезанные помидоры с зеленью, залитые уксусом, дешёвые макароны и пережаренная рыба.

Даже свою воду заносить в этот "ресторан", а на деле какой-то вагончик с облезлыми пластмассовыми стульями было нельзя.



Это не просто некачественная услуга, это незаконное применение силы.



Связались с Еленой, она сказала, что от турфирмы продаёт эти экскурсии на Трипстер, а организатор - турок, который с Трипстером не сотрудничает.

Это как вообще? То есть случись чего - никто ни за что не отвечает?



Какой-то беспредел. Будем обращаться в полицию.