Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера

Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры

4
4 отзыва
Это будет незабываемый опыт: воспарив к облакам, вы взглянете на знаменитый «Хлопковый замок» с необычного ракурса, получите уникальные снимки и испытаете головокружительные эмоции.

На земле поближе рассмотрите известняковые ванны, с экскурсией исследуете руины Иераполиса, а после искупаетесь в целебных водах Бассейна Клеопатры.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера

Что вас ожидает

Комфортная ночная поездка. В путь мы отправляемся еще в сумерках, чтобы успеть к рассвету. В комфортном автобусе вы сможете поспать.

Полет на воздушном шаре. На восходе солнца вы взлетите к облакам почти на час. Сверху открывается потрясающий вид на белоснежные травертины, античный город и его окрестности — вы сделаете удивительные кадры этой красоты. А после приземления вы отметите это событие бокалом безалкогольного шампанского и получите сертификат на память.
Желающие смогут совершить еще один 15-минутный полет на параплане, стартуя с высоты 450 метров — и испытать чуть больше экстрима.

Каскады Памуккале. После вы осмотрите это восьмое чудо света с привычного ракурса, прогуляетесь среди террас из белого известняка и искупаетесь в причудливых ваннах.

Античный Иераполис. На экскурсии по городу вы представите, каким он был 2 тысячи лет назад, услышите о важных событиях из его прошлого. Театр, фонтаны, некрополь, бани, городские ворота и руины станут еще одной фотолокацией и помогут проникнуться культурой Античности.

Бассейн Клеопатры. Его воды считаются омолаживающими — или, как минимум, оздоравливающими, а их температура круглый год сохраняется на уровне 36 градусов. И хотя легендарной царице не довелось здесь искупаться, зато у вас будет такая возможность.

Программа

00:30 — 01:30 Отправление из отелей (в регионе Кемер)
05:00 Прибытие на взлетную площадку, посадка в корзины воздушных шаров
05:30 Полет на воздушных шарах (45 минут — 1 час)
06:30 Отправление на завтрак
08:00 — 13:00 Посещение Памуккале, Иераполиса, Бассейна Клеопатры (3, 5 часов: посещение с гидом и свободное время);
13:30 Обед (шведский стол)
14:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин
15:00 Отправление обратно
18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Кемер)

Организационные детали

Полет на воздушном шаре

— На воздушном шаре могут летать только путешественники от 6 лет
— При планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день или отменить из-за погодных условий. Если полет отменится, экскурсия все равно состоится, но стоимость экскурсии уменьшится до 50 евро.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ.
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— В Памуккале мы проведем 3, 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Полёт на воздушном шаре над Памуккале (45 мин. — 1 час)
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Кемера до Памуккале 275 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Параглайдинг в Памуккале (тандем) 450 метров, полет 10-15 минут — около 50 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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4 настоящих отзыва от туристов

Ольга
19 окт 2021
Очень переживала так как за экскурсию вносится предоплата, и не хочется в день экскурсии остаться "у пустого корыта". Трпнсфер нас забрал из Кемера в оговоренное время, в Анталии мы пересели в другой автобус (к сожалению не очень комфортный, хотя ехать пол-ночи и было бы неплохо немного поспать). Приехали вовремя, встретили рассвет на воздушном шаре. В корзине нас было 12 человек + 2 человека управляющих шаром. После полёта отравились на завтрак "шведский стол", вот он нас конечно разочаровал. 1 вид невкусной колбасы, 1 вид сыра, жареные сосиски в непонятном соусе, помидор, огурец, хлопья с молоком, кофе и чай. Язык не поворачивается назвать этот пикник-набор шведским столом. Далее мы снова вернулись в Иераполис, гид Ильяс провёл достаточно обширную экскурсию об этих местах и потом у нас было свободное время которого хватило чтобы быстрееько пройтись по разваленому Иераполису, устроить фотосессию на травертинах Памуккале и искупаться в теплом басейне Клеопатры. Обед был уже более разнообразным. Появилось мясо, увы холодные гарниры и фрукты, но напитки нужно было покупать отдельно. На дегустацию вин в винный погреб мы не поехали, гид сказал что не успеваем по времени, хотя из памуккале мы выехали в зарание оговоренное время, без опозданий, а дегустация входит в стоимость экскурсии.
В целом место очень интересное и стоит посещения.
Б
28 сен 2021
Все было неплохо, кроме отсутствия обещанного подъёма на шарах на рассвете. Питание на 2.
M
28 сен 2021
Информация в описании полностью соответствует.
При этом есть особенности в некоторых деталях.

Обработка заявки, ответы, уточнения на отлично.

Подъем на шаре разделим на две части. Техническая - все хорошо, инструктаж, вращение, мягкая посадка.
Организаторская - беда. Подъем во второй очереди, когда рассвет уже прошел, золотой час тоже, большая часть шаров уже сложили. Это ведь совсем другие эмоции и атмосфера.
Похоже организаторы не договорились на основной подъем и пришлось ждать лишний час-полтора второй очереди когда солнце взошло и в небе 4 шара.

Древний город сам по себе хорош, травертины превосходны. Можно часов пять исследовать и наслаждаться, но график.
По информации - основные факты передали, дальше свободное время.
Если бы не задержка с подъемом утром, времени как раз было бы достаточно, а так точно к заявленному. На мой взгляд этого мало на такую территорию и столько уникальных объектов.

Гид - больше сопровождающий, координатор, который должен выдать необходимую информацию туристам.

Еда - простая столовка у дороги, никто и не ожидает от этого что-то особенного.

Дегустация. Винный погребок - спорное название для гаража с перекупами. Очень субъективно.

Трансфер. Собирают по локациям малыми бусами, потом большим автобусом до финальной точки. Аналогично и обратно.
Хотя для экономии бус на выезде отправили в дальний старый центр Антальи по пробкам чтобы завести 2 туристов в отель, а потом обратно в Кемер. Привет +2 часа к дороге на пустом месте.
Водитель превышает скорость в 2 раза от ограничений по знакам на серпантине. Водителю виднее, возможно иначе дорога заняла бы намного больше.

Итог.
Если первый раз, то эмоции от полета и знакомства с локаций будут сильнее всего остального.
Если хочется получить качественный сервис, то стоит взвесить все за и против.
А
14 сен 2021
Очень классная возможность совместить полёт на шаре и посещение Паммукале! Полёт - это просто восторг и незабываемые впечатления! Только ради этого можно рекомендовать друзьям поехать на эту экскурсию.

Гид веселый и харизматичный, но не сильно заинтересован в экскурсии, это скорее просто приятное сопровождение, чем интересный рассказ про Паммукале.
Ни про травертины, ни про бассейн Клеопатры ничего не услышали)

Автобус комфортный, все организовано, трансфер прибыл минута в минуту. Единственный минус - это питание, очень разочаровало. Похоже на еду в спартанской столовой, поэтому рекомендую брать с собой свои фрукты, булочки, воду. Для посещения бассейна Клеопатры пригодится купальник и своё полотенце.

В целом остались приятные впечатления от поездки, один раз попробовать точно стоит!

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