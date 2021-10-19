Что вас ожидает

Комфортная ночная поездка. В путь мы отправляемся еще в сумерках, чтобы успеть к рассвету. В комфортном автобусе вы сможете поспать.

Полет на воздушном шаре. На восходе солнца вы взлетите к облакам почти на час. Сверху открывается потрясающий вид на белоснежные травертины, античный город и его окрестности — вы сделаете удивительные кадры этой красоты. А после приземления вы отметите это событие бокалом безалкогольного шампанского и получите сертификат на память.

Желающие смогут совершить еще один 15-минутный полет на параплане, стартуя с высоты 450 метров — и испытать чуть больше экстрима.

Каскады Памуккале. После вы осмотрите это восьмое чудо света с привычного ракурса, прогуляетесь среди террас из белого известняка и искупаетесь в причудливых ваннах.

Античный Иераполис. На экскурсии по городу вы представите, каким он был 2 тысячи лет назад, услышите о важных событиях из его прошлого. Театр, фонтаны, некрополь, бани, городские ворота и руины станут еще одной фотолокацией и помогут проникнуться культурой Античности.

Бассейн Клеопатры. Его воды считаются омолаживающими — или, как минимум, оздоравливающими, а их температура круглый год сохраняется на уровне 36 градусов. И хотя легендарной царице не довелось здесь искупаться, зато у вас будет такая возможность.

Программа

00:30 — 01:30 Отправление из отелей (в регионе Кемер)

05:00 Прибытие на взлетную площадку, посадка в корзины воздушных шаров

05:30 Полет на воздушных шарах (45 минут — 1 час)

06:30 Отправление на завтрак

08:00 — 13:00 Посещение Памуккале, Иераполиса, Бассейна Клеопатры (3, 5 часов: посещение с гидом и свободное время);

13:30 Обед (шведский стол)

14:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин

15:00 Отправление обратно

18:30 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Кемер)

Организационные детали

Полет на воздушном шаре

— На воздушном шаре могут летать только путешественники от 6 лет

— При планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день или отменить из-за погодных условий. Если полет отменится, экскурсия все равно состоится, но стоимость экскурсии уменьшится до 50 евро.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)

— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба

— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ.

— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— В Памуккале мы проведем 3, 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Полёт на воздушном шаре над Памуккале (45 мин. — 1 час)

— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Кемера до Памуккале 275 км)

— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)

— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)

— Обед (шведский стол, напитки не включены)

— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки

— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры

для путешественников старше 12 лет: 100 TL

для путешественников 6-11 лет: 50 TL

для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно

— Параглайдинг в Памуккале (тандем) 450 метров, полет 10-15 минут — около 50 евро