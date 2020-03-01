Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Расслабиться в традиционной турецкой бане

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Хамам для турков — не просто процедура, а особый ритуал.

Целебный горячий пар, аромамассаж и пилинг подарят вашему телу и душе успокоение и заряд сил.

Вы поймёте, почему местные так любят отдыхать в хамаме, и прикоснётесь к традициям Турции.
17 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!

Что вас ожидает

Хамам: инструкция по применению
Турецкие бани — наследие римских терм, поэтому уход, который вы получите, это многовековое искусство. В хамаме вы не только посетите парную, но и расслабитесь под действием специальных процедур: от пилинга до пенного массажа — персонал бани позаботится о том, чтобы вы отдохнули и душой, и телом.

Полный релакс
В центре одного из помещений хамама — горячие камни, именно их целебный эффект вы ощутите в первую очередь. После — пилинг тела специальной мочалкой. Кожа смягчится, мышцы расслабятся, а следом умиротворение наступит и для вас. Затем облако благоухающей мыльной пены! Завершающим аккордом станет массаж головы, рук и ног с использованием ароматических масел.

Кроме того, вы побываете в парной и окунётесь в прохладный бассейн. При желании закажете дополнительные процедуры, а русскоговорящий персонал придёт на помощь с выбором.

Организационные детали

  • Посещение хамама не предполагает присутствие гида. Водитель-турок, немного говорящий по-русски, заберёт вас из отеля и привезёт обратно. В самой бане работает русскоязычный персонал.
  • Возьмите с собой купальник, полотенце, сланцы.
  • При желании вы сможете заказать дополнительные услуги: разные виды массажа, обёртывание, пилинги. Стоимость уточняйте в бане.
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!
Наслаждение по-турецки: все в хамам!

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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