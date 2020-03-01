Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Хамам: инструкция по применению

Турецкие бани — наследие римских терм, поэтому уход, который вы получите, это многовековое искусство. В хамаме вы не только посетите парную, но и расслабитесь под действием специальных процедур: от пилинга до пенного массажа — персонал бани позаботится о том, чтобы вы отдохнули и душой, и телом.

Полный релакс

В центре одного из помещений хамама — горячие камни, именно их целебный эффект вы ощутите в первую очередь. После — пилинг тела специальной мочалкой. Кожа смягчится, мышцы расслабятся, а следом умиротворение наступит и для вас. Затем облако благоухающей мыльной пены! Завершающим аккордом станет массаж головы, рук и ног с использованием ароматических масел.

Кроме того, вы побываете в парной и окунётесь в прохладный бассейн. При желании закажете дополнительные процедуры, а русскоговорящий персонал придёт на помощь с выбором.