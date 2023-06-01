Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Обзорная экскурсия по Кемеру и окрестностям
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Центр Кемера
  • Главные улицы Кемера
  • Башня с часами
  • Центральная площадь
  • Развалины замка Гедельме
  • Мост Кесме
  • Древнее дерево
  • Пляж Alacasu
  • Пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Погуляем вместе с вами по центру Кемера, расскажу про туристические локации, про жизнь и отдых местных жителей. Увидим основные полезные места, узнаем как стать опытным туристом. Расскажу про основные достопримечательности которые можно посетить самостоятельно. После прогулки нас ждут окрестности Кемера: поедем к развалинам старой византийской крепости и древнему дереву, где по дороге вас ждут завораживающей красоты виды с высоты птичьего полета. После вернемся к морю и увидим несколько живописных бухт для купания, скрытых от глаз, но популярных среди местных жителей. Прогуляемся по древнему некрополю и посмотрим пещеры, увидим окутанные загадкой таинственные саркофаги. В ходе прогулок, расскажу про релокацию русских в Турции, особенности их жизни, плюсы и минусы, а так же про сложности с которыми люди тут сталкиваются.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки
  • Еда
  • Входные билеты в пещеру при желании
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия для 1-4 человек, включая детей, будет проходить пешком и на автомашине с кондиционером.
  • Место встречи либо от вашего отеля, либо оговаривается с путешественниками индивидуально. Если у вашего отеля то нужно выйти за шлагбаум/кпп.
  • Если вы живете не в районе Кемера, то трансфер оплачивается отдельно (из Анталии и обратно – 30 евро), исходя из расстояния и оговаривается при общении.
  • С собой нужно взять: одежду по погоде, удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, воду, бутерброды по желанию, хорошее настроение обязательно-)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Индивидуальные
Необычные
Обзорные

Похожие туры из Кемера

Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из красивейших городов Турецкой ривьеры
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
300 за всё до 4 чел.
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
47 отзывов
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
Ваш отель
2 июня
4 июня
7 июня
9 июня
$45 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Ваш отель, Кемер
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кемере
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ