Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Центр Кемера
- Главные улицы Кемера
- Башня с часами
- Центральная площадь
- Развалины замка Гедельме
- Мост Кесме
- Древнее дерево
- Пляж Alacasu
- Пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Погуляем вместе с вами по центру Кемера, расскажу про туристические локации, про жизнь и отдых местных жителей. Увидим основные полезные места, узнаем как стать опытным туристом. Расскажу про основные достопримечательности которые можно посетить самостоятельно. После прогулки нас ждут окрестности Кемера: поедем к развалинам старой византийской крепости и древнему дереву, где по дороге вас ждут завораживающей красоты виды с высоты птичьего полета. После вернемся к морю и увидим несколько живописных бухт для купания, скрытых от глаз, но популярных среди местных жителей. Прогуляемся по древнему некрополю и посмотрим пещеры, увидим окутанные загадкой таинственные саркофаги. В ходе прогулок, расскажу про релокацию русских в Турции, особенности их жизни, плюсы и минусы, а так же про сложности с которыми люди тут сталкиваются.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки
- Еда
- Входные билеты в пещеру при желании
- Место начала и завершения?
- Кемер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия для 1-4 человек, включая детей, будет проходить пешком и на автомашине с кондиционером.
- Место встречи либо от вашего отеля, либо оговаривается с путешественниками индивидуально. Если у вашего отеля то нужно выйти за шлагбаум/кпп.
- Если вы живете не в районе Кемера, то трансфер оплачивается отдельно (из Анталии и обратно – 30 евро), исходя из расстояния и оговаривается при общении.
- С собой нужно взять: одежду по погоде, удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, воду, бутерброды по желанию, хорошее настроение обязательно-)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера
Индивидуальные
Необычные
Обзорные
Похожие туры из Кемера
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из красивейших городов Турецкой ривьеры
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
2 июня
4 июня
7 июня
9 июня
$45 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Ваш отель, Кемер
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
$60 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании