Описание

Погуляем вместе с вами по центру Кемера, расскажу про туристические локации, про жизнь и отдых местных жителей. Увидим основные полезные места, узнаем как стать опытным туристом. Расскажу про основные достопримечательности которые можно посетить самостоятельно. После прогулки нас ждут окрестности Кемера: поедем к развалинам старой византийской крепости и древнему дереву, где по дороге вас ждут завораживающей красоты виды с высоты птичьего полета. После вернемся к морю и увидим несколько живописных бухт для купания, скрытых от глаз, но популярных среди местных жителей. Прогуляемся по древнему некрополю и посмотрим пещеры, увидим окутанные загадкой таинственные саркофаги. В ходе прогулок, расскажу про релокацию русских в Турции, особенности их жизни, плюсы и минусы, а так же про сложности с которыми люди тут сталкиваются.