Райская бухта и бирюзовое мореВас ждёт удивительное путешествие по самым красивым уголкам Турции. На необитаемом острове 🏝️ вулканического происхождения мы сделаем несколько остановок, чтобы вы смогли сполна насладиться прозрачной морской водой и пейзажами, захватывающими дух. Морские жители и красивые 🤩 пляжиМоре в этих местах невероятно чистое: даже с поверхности вы сможете понаблюдать за жизнью подводных обитателей на глубине до 25 метров. Остров Сулуада также славится своими минеральными источниками, за водой из которых местные приплывают даже с материка. На острове есть два небольших песчано-галечных пляжа, где вы сможете отдохнуть.
Важная информация:
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
Трансфер от и до отеля
Страховка
Aвтобус с кондиционером
Обед (Рыба дорадо или Сибас, макароны, салат)
Чай
Услуга гида
Прогулка на яхте.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки во время экскурсии (кроме чая).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.