Райская бухта и бирюзовое мореВас ждёт удивительное путешествие по самым красивым уголкам Турции. На необитаемом острове 🏝️ вулканического происхождения мы сделаем несколько остановок, чтобы вы смогли сполна насладиться прозрачной морской водой и пейзажами, захватывающими дух. Морские жители и красивые 🤩 пляжиМоре в этих местах невероятно чистое: даже с поверхности вы сможете понаблюдать за жизнью подводных обитателей на глубине до 25 метров. Остров Сулуада также славится своими минеральными источниками, за водой из которых местные приплывают даже с материка. На острове есть два небольших песчано-галечных пляжа, где вы сможете отдохнуть.

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