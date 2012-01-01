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Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой

4.7
13 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Вас ждет незабываемое путешествие на самом большом и красивом корабле 🛳️ Кемера — Ginza Monster.

Прогулка 👣 по Средиземному морю понравится и детям, и взрослым, которые не растеряли азарт и любовь к приключениям.

Пляж 🏖️ Клеопатры, пиратская пещера в Райской бухте, античный город 🏙️ Фазелис и пенная вечеринка в открытом море 🌊 — яркие впечатления от нашей экскурсии 🧭 останутся с вами надолго!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $15 за человека

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Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой
Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой

Что вы увидите

  • Прогулка на корабле
Наш корабль «Ginza Monster» на котором вы будете путешествовать, начиная с 2012 года занимается организацией туров на корабле 🛳️ длинной 37 метра, шириной 9 метра, высотой 13 метра и вместимостью 300 человек. На корабле Ginza Monster вас ждёт: • Трёх палуб и трёх мачт;
  • Туалеты и кабинки для душа;
  • Спасательные жилеты и лежаки;
  • Танцевальное шоу и анимационное представление;
  • Зажигательные сеты от лучших Dj Кемера;
  • Go-go girls show и пенная вечеринка;
  • Ice party (-40) и Live music;
  • Детская анимация. Программа экскурсии:• 09:30 — Выезд из гостиницы;
  • 09:45 — Сбор всей группы в порту «Marina»;
  • 10:00 — Отплытие;
  • 10:45 — Остановка на побережье античного города Фазелиса. Этот город 🏙️ был основан в VII веке до н. э. при посещении этого города у вас появится возможность увидеть его древние руины храма или монументального склепа, театр эллинистического периода, центральную улицу, агоры, акрополь, акведук и два некрополя где гробницы с крышками с изображениями фигур Эроса и львов. В 333 году до н. э. город Фазелис встретил Александра Македонского вручив ему золотой венец;
  • 12:15 — Остановка и плаванье на пляже Клеопатры (3 острова);
  • 13:30 — Обед и посещение пиратской пещеры (Райская бухта);
  • 15:00 — Отплытие в открытое море 🌊, где вас ждет сюрприз пенная шоу дискотека. Вторую палубу быстро заполняет пена высотой один метр. Вы будете веселиться и танцевать до упаду. Окунетесь в море веселья и музыки. Пенное шоу, профессиональный DJ, современная музыка и всё это ожидает вас на нашей яхте 🛥️. Такое шоу запомнится вам на долго;
  • 16:45 — Конец прогулки;
  • 17:00 — Прибытие в гостиницу.
  • На этой экскурсии 🧭 вы не теряете ни море, ни солнце ☀️, ни загар, ни анимационную программу, ни питание — единственной альтернативой отдохнуть ничуть не хуже чем в отеле, является эта экскурсия ⛳ детали:
    • Возьмите с собой: предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок и воду.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Анимационная команда
  • Обед
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
  • Вход в Фазелис – 8$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой
Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой
Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой
Прогулка на пиратской яхте с шоу и пенной дискотекой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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13 отзывов оставили туристы

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