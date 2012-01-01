Ginza T. – Гид из Кемера

Вас ждет незабываемое путешествие на самом большом и красивом корабле 🛳️ Кемера — Ginza Monster.



Прогулка 👣 по Средиземному морю понравится и детям, и взрослым, которые не растеряли азарт и любовь к приключениям.



Пляж 🏖️ Клеопатры, пиратская пещера в Райской бухте, античный город 🏙️ Фазелис и пенная вечеринка в открытом море 🌊 — яркие впечатления от нашей экскурсии 🧭 останутся с вами надолго!