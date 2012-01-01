Наш корабль «Ginza Monster» на котором вы будете путешествовать, начиная с 2012 года занимается организацией туров на корабле 🛳️ длинной 37 метра, шириной 9 метра, высотой 13 метра и вместимостью 300 человек. На корабле Ginza Monster вас ждёт: • Трёх палуб и трёх мачт;
Туалеты и кабинки для душа;
Спасательные жилеты и лежаки;
Танцевальное шоу и анимационное представление;
Зажигательные сеты от лучших Dj Кемера;
Go-go girls show и пенная вечеринка;
Ice party (-40) и Live music;
Детская анимация. Программа экскурсии:• 09:30 — Выезд из гостиницы;
09:45 — Сбор всей группы в порту «Marina»;
10:00 — Отплытие;
10:45 — Остановка на побережье античного города Фазелиса. Этот город 🏙️ был основан в VII веке до н. э. при посещении этого города у вас появится возможность увидеть его древние руины храма или монументального склепа, театр эллинистического периода, центральную улицу, агоры, акрополь, акведук и два некрополя где гробницы с крышками с изображениями фигур Эроса и львов. В 333 году до н. э. город Фазелис встретил Александра Македонского вручив ему золотой венец;
12:15 — Остановка и плаванье на пляже Клеопатры (3 острова);
13:30 — Обед и посещение пиратской пещеры (Райская бухта);
15:00 — Отплытие в открытое море 🌊, где вас ждет сюрприз пенная шоу дискотека. Вторую палубу быстро заполняет пена высотой один метр. Вы будете веселиться и танцевать до упаду. Окунетесь в море веселья и музыки. Пенное шоу, профессиональный DJ, современная музыка и всё это ожидает вас на нашей яхте 🛥️. Такое шоу запомнится вам на долго;
16:45 — Конец прогулки;
17:00 — Прибытие в гостиницу.
На этой экскурсии 🧭 вы не теряете ни море, ни солнце ☀️, ни загар, ни анимационную программу, ни питание — единственной альтернативой отдохнуть ничуть не хуже чем в отеле, является эта экскурсия ⛳ детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок и воду.