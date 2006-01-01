Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

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Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами

Irina
Irina – экскурсионное агентство из Кемера
Необитаемый остров 🏝️ Сулуада на западе Анталийского залива очарует вас прозрачной водой, мягким микроклиматом и скальными гротами.

Утром трансфер заберет вас из отеля, за 1 час вы на яхте 🛥️ доплывете до острова, в течение дня искупаетесь в трех бухтах, а в перерыве пообедаете.

Поездка проходит с русскоговорящим сопровождающим, всё включено в стоимость.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €30 за человека

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Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Что вас ожидает

  • Морская поездка. Из порта курортного поселка Адрасан вы на удобной красивой яхте 🛥️ отправитесь к острову Сулуада. Путешествие займет 1 час и порадует видами ослепительно-синего Средиземного моря 🌊.
  • Отдых на пляжах и купание в бухтах. На необитаемом идиллическом острове 🏝️ вас ждут три бухты – в каждой вода разного цвета, но неизменно кристально чистая и теплая. По желанию вы можете взять с собой маску и полюбоваться подводным миром в гротах.
  • Обед и чайные перерывы между купаниями. В меню зеленый салат, местная рыбка с гарниром и фрукты 🍉.

Тайминг поездки

06:30 – 07:30 – сбор путешественников из отелей по регионам
09:30 – прибытие в порт Адрасана
10:00 – отправление яхты из порта Адрасана
10:30 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа
12:00 – обед на корабле
13:00 – остановка в бухте на острове Сулуада для купания на 1, 5 часа
14:30 – остановка недалеко от Мальдивской бухты для купания на 1. 5 часа
16:30 – прибытие в порт Адрасана и сбор в автобусе
18:30 – 19:30 – возвращение в отель

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Это морская прогулка 👣 и отдых на острове без гида
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
  • Вас заберут из вашего отеля в оговоренное время (с 06:30 до 07:30) и вечером привезут обратно (с 18:30 до 19:30)

Что включено в стоимость

  • Трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером
  • Прогулка на яхте
  • Обед (зеленый салат, рыбка леврек, макароны), чай и фрукты
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
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