Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера

Каппадокия - это совершенно другой мир

5
20 отзывов
Каппадокия — это совершенно другой мир.

Кажется, что вы попали на другую планету.

Таких пейзажей вы нигде больше не встретите.

У нас будет целых два дня, чтобы насладиться сюрреалистическими видами, прогуляться по улицам подземных городов и совершить полет на воздушном шаре.

А еще вы познакомитесь с историей Каппадокии и христианства, узнаете о жизни местных и их традициях.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • подземные города Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • скальную Крепость Учхисар
  • Долину Любви
  • Долину Голубей
  • полет воздушных шаров.
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад.
На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности.
Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии.
В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» — все это вы увидите, посетив данную экскурсию. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человекДля группы 0-40 человек
Дети (00-06 лет) с местом
$15
Взрослый (12+)
$65
Дети (07-11 лет)
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отеля
  • услуги русскоговорящего гида
  • проживание в каменном отеле в двух- или трехместных номерах
  • завтрак в первый день экскурсии
  • ужин и завтрак в отеле.
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • напитки
  • обеды
  • полет на воздушном шаре — 1 час, 100 — 200 $ зависит от сезона
  • посещение Панорамы воздушных шаров — 1, 5 часа — 15 $
  • посещение Заката в Красной Долине — 10 $
  • одноместный номер в отеле.
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Рекомендуем иметь при себе:
  • паспорт (или фото паспорта)
  • завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
  • удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
  • ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
  • видео/фотокамеру
  • деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
  • Внимание:
  • поочередность экскурсионных точек посещения могут меняться и заменяться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
  • отлучение от группы во время Пандемии запрещено (отель, ресторан, прогулки, воздушные шары и т. п.)
  • ожидайте трансфер не на ресепшн, а у ВЪЕЗДА в отель (на посту охраны). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям.
  • выходите за 10-15 минут заранее до указанного (оговоренного) времени трансфера (автобуса). От этого зависит скорость сбора туристов по отелям.
  • наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

TurkeyTours
TurkeyTours
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