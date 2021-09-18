в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи. Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии. В национальном парке Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями. В долине Деврент включите воображение, чтобы найти многочисленных животных и сфотографируете каменного верблюда. Пашабаг, долина, монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках», а в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах, и узнаете об их значении.
Вы познакомитесь с древней историей Каппадокии, связанной с распространением христианства. В скальной крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник, вас ждут истории о захватчиках, устройстве цитадели и системе сообщений между тремя крепостями. Неподалёку расположена крошечная покинутая деревня Чавушин: здесь вы познакомитесь с устройством дома в скале. И конечно, в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.
По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.
Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии и узнать её историю. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.
В стоимость включено:
— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)
— страховка
— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)
Дополнительные расходы (по желанию):
— напитки
— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)
— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)
— полёт на воздушном шаре — 130 евро
— шоу Дервишей (150 лир / 20€)
— турецкая ночь (300 лир / 30€)
— обед (100 лир / 10€)