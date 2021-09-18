в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Путешествие в Каппадокию на 2 дня

Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона скал и пещер

3.3
4 отзыва
Каппадокия — место столь же необычное и чарующее, как и значение её названия — «страна прекрасных лошадей».

Вы полюбуетесь инопланетными панорамами и причудливыми фигурами вулканического происхождения — каменными столбами, туфовыми «грибами» и остроконечными башнями.

И конечно, прикоснётесь к богатому прошлому региона: сцены древнего быта и истории христианских общин Малой Азии оживут в скальных монастырях и подземных пещерах.
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
Путешествие в Каппадокию на 2 дня

Что вас ожидает

Фантастические ландшафты в долинах Каппадокии

Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи. Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии. В национальном парке Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями. В долине Деврент включите воображение, чтобы найти многочисленных животных и сфотографируете каменного верблюда. Пашабаг, долина, монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках», а в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах, и узнаете об их значении.

Историческое и духовное наследие

Вы познакомитесь с древней историей Каппадокии, связанной с распространением христианства. В скальной крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник, вас ждут истории о захватчиках, устройстве цитадели и системе сообщений между тремя крепостями. Неподалёку расположена крошечная покинутая деревня Чавушин: здесь вы познакомитесь с устройством дома в скале. И конечно, в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии и узнать её историю. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.

Организационные детали

В стоимость включено:
— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)
— страховка
— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле
— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)

Дополнительные расходы (по желанию):
— напитки
— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)
— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)
— полёт на воздушном шаре — 130 евро
— шоу Дервишей (150 лир / 20€)
— турецкая ночь (300 лир / 30€)
— обед (100 лир / 10€)

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в составе группы до 45 человек
  • Вас сопровождает русскоговорящий гид (один из наших профессиональных гидов)
  • Дорога в одну сторону — 600 км (7, 5-8 часов с остановками по необходимости)
  • Возвращение в отель на второй день к 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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4 настоящих отзыва от туристов

о
18 сен 2021
Экскурсия была скомканная в первый день хорошо ну а 2 очень плохо фабрика кожи не нужна смех курам можно что-то интересное в этот день чтобы быть в восторге. Оксана как гид не интересна!
Елена
Ответ гида:
Ольга, спасибо за Ваш отзыв.

Вы можете видеть, что в предыдущем отзыве, гида хвалят, написано «гид был не высоте». То есть это абсолютно субъективное мнение, всем мил не будешь как говорится) Кому-то гид интересен, кому-то нет. Гид работает на этом направлении уже несколько лет и знает досконально программу данного тура. В целом, по гиду хорошие отзывы. Мне очень жаль, что Вам не понравилась работа гида.

В Каппадокию ехать почти 600 км в одну сторону, первый день полностью занят посещением достопримечательностей, во 2й день (поскольку нужно вернуться обратно на курорты, опять же ехать 600 км) посещают только несколько объектов, возят на обед, заезжают на шоппинг и едут обратно на курорт. Чтобы туристы успели вернуться в свой отель к ужину.
В описании программы указано посещение нескольких объектов: кожаная фабрика, фабрика оникса или керамических изделий. Гид информацию по шоппингу в автобусе предоставляет. Если группа не интересуется, просто зашли посмотрели и поехали дальше.
А
16 авг 2019
Здравствуйте! Мне очень понравилось, было очень интересно и познавательно! Гид был на высоте! Я в восторге, осталось очень много приятных воспоминаний и фото)))
Л
23 июля 2019
Организация экскурсии ужасна! Из отеля в центре Кемера нас забрали в 3 часа ночи. Посадили в микроавтобус До 6 утра мы собирали других туристов из отелей пригородов Кемера, Сиде. Потом недалеко от Антальи пересадили в большой автобус где в итоге нас оказалось 48 человек. В первый день были запланировано посещение всех самых интересных объектов Каппадокии. однако поскольку всю ночь мы не спали, по объектам ходили как зомби. Было одно желание - выспаться. В первый день посетили несколько долин, два музея (оба за дополнительную плату). При этом никто даже не предупредил, чтобы поменять доллары /евро на лиры. Выгоднее расплачиваться именно в лирах, в других валютах переплата в 2-3 раза. Гид вела экскурсии с нескрываемым раздражением. В конце первого дня мы приехали в отель в Каппадокии и сразу после скромного ужина рухнули спать. Во второй день планировали полетать на воздушных шарах (это то ради чего мы ездили в эту экскурсию), однако погода оказалась нелетной (ветер) и мы мало того, что не полетели, так и вообще их не увидели. Ну да ладно, это не зависело от организаторов экскурсии. Утром второго дня в 7 был завтрак в отеле, после чего до обеда нас возили по магазинам (камни, кожа, мех). Цены завышены в 3 раза. Почти никто из нашего автобуса ничего не купил, но была потеряна целая половина дня! Хочу отметить, что в музеях и долинах нам давали 20-30 мин времени на просмотр, а вот в магазинах время не ограничивали. И туристы бродили целый час в каждом магазине. Самое плохое нас ожидало дальше. Недалеко от Анталии нас - туристов из Кемера пересадили из нашего автобуса в другой, в котором другие туристы возвращались из другой экскурсии. Этот автобус был меньше, грязный, со сломанными кондиционером, креслами. Водитель не понимал ни по-русски, ни по-английски. Из Антальи до Кемера мы добирались 3.5 часа, так как водитель совершенно не ориентировался в расположении отелей, забивал в навигатор, а иногда просто выходил из автобуса и спрашивал у прохожих как проехать в тот или иной отель. Туристы нервничали. В итоге в 21.30 мы сами пешком с сумками дошли до своего отеля, так как водитель проехал его мимо, и пока мы не закричали, не остановился. На ужин в отеле мы естественно опоздали. В итоге впечатления были испорчены. Не рекомендую никому!
Ю
6 окт 2018
Экскурсия в Каппадокию очень понравилась, все было отлично организовано. Сообщили заранее время, во сколько заберут из отеля.
Программа первого дня достаточно насыщенная, так как территория объектов обширная, нас подвозили к различным музеям и смотровым площадкам. Хотелось бы, конечно, побольше времени провести в некоторых местах.
Второй день почти полностью заняла дорога домой, было 2 заезда в магазины (ненавязчивые), в целом остались довольны. Вернули в отель.

Утром второго дня рекомендуем брать полет на воздушных шарах, без этого поездка будет просто не полной! Это невообразимо! Также бронировали через Трипстер, остались довольны.

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