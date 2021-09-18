в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Что вас ожидает

Фантастические ландшафты в долинах Каппадокии

Миллионы лет назад в этих местах произошло извержение трёх вулканов: так природа создала местные удивительные пейзажи. Вы полюбуетесь ими в долинах Каппадокии. В национальном парке Гёреме рассмотрите остроконечные каменные башни, многие из которых становились монастырями и кельями. В долине Деврент включите воображение, чтобы найти многочисленных животных и сфотографируете каменного верблюда. Пашабаг, долина, монахов, восхитит узкими длинными столбами «в шапках», а в долине Голубей вы найдёте голубятни, вырубленные в скалах, и узнаете об их значении.

Историческое и духовное наследие

Вы познакомитесь с древней историей Каппадокии, связанной с распространением христианства. В скальной крепости Учхисар, напоминающей каменный муравейник, вас ждут истории о захватчиках, устройстве цитадели и системе сообщений между тремя крепостями. Неподалёку расположена крошечная покинутая деревня Чавушин: здесь вы познакомитесь с устройством дома в скале. И конечно, в программе один из символов Каппадокии — пещерные жилища и монастыри: вы изучите их в подземном городе Саратлы и в музее под открытым небом — комплексе церквей византийского периода.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (магазин керамических изделий с демонстрацией гончарного мастерства; кожаные изделия; фабрика изделий из оникса; магазин ковров или кожи). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят увидеть самые интересные места Каппадокии и узнать её историю. Кроме того, утром вы сможете отправиться в полёт на воздушном шаре и встретить рассвет над долинами Каппадокии, любуясь ими с лучшего ракурса.

Организационные детали

В стоимость включено:

— транспорт (комфортабельный кондиционированный автобус или микроавтобус)

— страховка

— размещение в отеле эконом-класса + завтрак и ужин в отеле

— входные билеты (Музей Гёреме, подземный город)

Дополнительные расходы (по желанию):

— напитки

— поездка на панорамную площадку, чтобы посмотреть полет воздушных шаров (130 лир / 13€)

— доплата за одноместный номер в отеле — (120 лир / 12€)

— полёт на воздушном шаре — 130 евро

— шоу Дервишей (150 лир / 20€)

— турецкая ночь (300 лир / 30€)

— обед (100 лир / 10€)

Как проходит экскурсия