Мы будем сплавляться на байдарках по Кепрюлю Каньону. Ехать здесь небыстро, безопасно и очень красиво! Вокруг нас — нетронутая природа, горные пейзажи, вода лазурно-голубого цвета и преодоление порогов.
Экскурсионная программа:• 08:00 – Выезд из гостиницы;
11:00 — Прибытие в Кёпрюлю Каньон
11:15 — Выдача необходимого снаряжения для рафтинга
11:30 — Инструктаж по рафтингу
11:45 — Прибытие на стартовую точку
12:00 — Сплав по реке до первой остановки
12:45 — Первая остановка возле моста чтобы сфотографироваться и поплавать (30 минут)
13:15 — Сплав по реке до второй остановки (45 минут)
14:00 — Вторая остановка чтобы сфотографироваться и поплавать (15 минут)
14:15 — Сплав по реке до финиша
14:45 — Душ и переодевание
15:00 — Обед
15:45 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
16:00 — Выезд в сторону Кемера
18:30 / 19:00 – Прибытие в гостиницу
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Важно знать:
Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
Двухместное каноэ за дополнительную плату 15$ (по желанию)
Гидрокостюм за дополнительную плату 5$ (по желанию)
Специальная обувь за дополнительную плату 5$ (по желанию)
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Снаряжение (Спасательный жилет и каска)
Услуги инструктора
Обед
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы (дополнительное питание, напитки и пр)
Двухместная байдарка (15$)
Гидрокостюм (5$).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.