Ginza T. – Гид из Кемера

Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции – всё это рафтинг 🚣‍.



Спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах подарит вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!