  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

Рафтинг в каньоне Кепрюлю

5
12 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции – всё это рафтинг 🚣‍.

Спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах подарит вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $15 за человека

    Заказать экскурсию
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
Рафтинг в каньоне Кепрюлю

Что вы увидите

  • Рафтинг
Мы будем сплавляться на байдарках по Кепрюлю Каньону. Ехать здесь небыстро, безопасно и очень красиво! Вокруг нас — нетронутая природа, горные пейзажи, вода лазурно-голубого цвета и преодоление порогов.
Экскурсионная программа:• 08:00 – Выезд из гостиницы;
11:00 — Прибытие в Кёпрюлю Каньон
  • 11:15 — Выдача необходимого снаряжения для рафтинга
  • 11:30 — Инструктаж по рафтингу
  • 11:45 — Прибытие на стартовую точку
  • 12:00 — Сплав по реке до первой остановки
  • 12:45 — Первая остановка возле моста чтобы сфотографироваться и поплавать (30 минут)
  • 13:15 — Сплав по реке до второй остановки (45 минут)
  • 14:00 — Вторая остановка чтобы сфотографироваться и поплавать (15 минут)
  • 14:15 — Сплав по реке до финиша
  • 14:45 — Душ и переодевание
  • 15:00 — Обед
  • 15:45 — Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
  • 16:00 — Выезд в сторону Кемера
  • 18:30 / 19:00 – Прибытие в гостиницу

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.

Важно знать:

  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
  • Двухместное каноэ за дополнительную плату 15$ (по желанию)
  • Гидрокостюм за дополнительную плату 5$ (по желанию)
  • Специальная обувь за дополнительную плату 5$ (по желанию)
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Снаряжение (Спасательный жилет и каска)
  • Услуги инструктора
  • Обед
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (дополнительное питание, напитки и пр)
  • Двухместная байдарка (15$)
  • Гидрокостюм (5$).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
Рафтинг в каньоне Кепрюлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов оставили туристы

Ginza T. проводит ещё 6 экскурсий

Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
$25
9.5 часов
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
24 отзыва
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
$45
15 часов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
15 отзывов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
$75
9.5 часов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
$35
5 часов
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
12 отзывов
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
$50
1 час
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
12 отзывов
Дайвинг в Кемере
$25
5 часов
Дайвинг в Кемере
7 отзывов
Джиппинг в Кемере
$30
6 часов
Джиппинг в Кемере
6 отзывов
Пикник–рыбалка из Кемера
$25
6 часов
Пикник–рыбалка из Кемера
5 отзывов
Посещение турецкой бани Хамам
$15
2.5 часа
Посещение турецкой бани Хамам
5 отзывов