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Сафари на джипах: природа и памятники Турции

4.9
14 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Джип сафари — это захватывающее дух путешествие.

Эта экскурсия ⛳ гармонично объединяет в себе приключения, веселье, наслаждение природой, отдых и знакомство с образом жизни и культурой провинциальных турецких селений.

Не упустите возможность увидеть нетронутые хвойные леса гор ⛰️ Тахталы и первозданные бухты!
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $35 за человека

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Сафари на джипах: природа и памятники Турции
Сафари на джипах: природа и памятники Турции

Что вы увидите

  • Сафари на джипах
Что вас ожидает:На своём пути вы встретите немало препятствий в виде крутых подъемов и горных рек. Вы увидите живописные долины с многочисленными родниками, леса и небольшие кочевые селения.
Поднявшись на высоту 1200 метров над уровнем моря 🌊, вы увидите захватывающий дух пейзаж, открывающийся с горных вершин. По желанию вы можете сами водить машину. Наша команда сафари участвовала в организации Мирового Чемпионата Ралли WRC. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам
  • 10:15 – Путешествие начинается в Кемере, где Вы пересядете на джипы
  • 10:30 – Остановка в ущелье Kesme Bogaz, где Вы сможете сделать фотографии
  • 11:00 – Посещение огромного дерева платан и византийской крепости
  • 12:30 – Прогулка 👣 в деревне местных жителей
  • 13:00 – Посещение сталактитовой пещеры
  • 13:30 – Поездка на вершину 1500 метров на джипах
  • 14:15 – Обед в ресторане
  • 15:00 – Купание в горной реке
  • 15:40 – Прибытие в гостиницу

Важно знать:

  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
  • Вход в пещеру за дополнительную плату 2$ (по желанию)
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Обед
  • Услуги инструктора
  • Комфортабельный джип Dodge.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Вход в пещеру оплачивается дополнительно 2$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Сафари на джипах: природа и памятники Турции
Сафари на джипах: природа и памятники Турции
Сафари на джипах: природа и памятники Турции
Сафари на джипах: природа и памятники Турции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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14 отзывов оставили туристы

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