Что вас ожидает:На своём пути вы встретите немало препятствий в виде крутых подъемов и горных рек. Вы увидите живописные долины с многочисленными родниками, леса и небольшие кочевые селения.
Поднявшись на высоту 1200 метров над уровнем моря 🌊, вы увидите захватывающий дух пейзаж, открывающийся с горных вершин. По желанию вы можете сами водить машину. Наша команда сафари участвовала в организации Мирового Чемпионата Ралли WRC. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам
10:15 – Путешествие начинается в Кемере, где Вы пересядете на джипы
10:30 – Остановка в ущелье Kesme Bogaz, где Вы сможете сделать фотографии
11:00 – Посещение огромного дерева платан и византийской крепости
12:30 – Прогулка 👣 в деревне местных жителей
13:00 – Посещение сталактитовой пещеры
13:30 – Поездка на вершину 1500 метров на джипах
14:15 – Обед в ресторане
15:00 – Купание в горной реке
15:40 – Прибытие в гостиницу
Важно знать:
Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
Вход в пещеру за дополнительную плату 2$ (по желанию)
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Обед
Услуги инструктора
Комфортабельный джип Dodge.
Что не входит
Личные расходы
Вход в пещеру оплачивается дополнительно 2$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.