Что вас ожидает:На своём пути вы встретите немало препятствий в виде крутых подъемов и горных рек. Вы увидите живописные долины с многочисленными родниками, леса и небольшие кочевые селения.

Поднявшись на высоту 1200 метров над уровнем моря 🌊, вы увидите захватывающий дух пейзаж, открывающийся с горных вершин. По желанию вы можете сами водить машину. Наша команда сафари участвовала в организации Мирового Чемпионата Ралли WRC. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам

10:15 – Путешествие начинается в Кемере, где Вы пересядете на джипы

10:30 – Остановка в ущелье Kesme Bogaz, где Вы сможете сделать фотографии

11:00 – Посещение огромного дерева платан и византийской крепости

12:30 – Прогулка 👣 в деревне местных жителей

13:00 – Посещение сталактитовой пещеры

13:30 – Поездка на вершину 1500 метров на джипах

14:15 – Обед в ресторане

15:00 – Купание в горной реке

15:40 – Прибытие в гостиницу

Важно знать: