День 1

Неподражаемый Стамбул

Стамбул — единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской.

Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времён Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов.

Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. Затем тур по Босфору и ужин. После Босфора направляемся к аэропорту и вылетаем в город Кайсери. В аэропорту Кайсери встречает наш гид и везёт в отель в Каппадокии для ночлега.

День 2

Мистическая Каппадокия

На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего христианства.

В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, в основном, относятся к IX-XI вв нашей эры. Хотя встречаются и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена прямо на голые стены

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