Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)

Это двухдневная перелётная экскурсия, в которой вы увидите два самых удивительных города Турции:...

Это двухдневная перелётная экскурсия, в которой вы увидите два самых удивительных города Турции: Стамбул (бывший Константинополь) — крупнейший город Турции, её основной порт и одно из самых удивительных мест, расположенных в центральной Анатолии — Каппадокию.
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)
Стамбул и Каппадокия (двухдневный тур на самолёте)

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по Босфору
  • Посещение Долины Девели
  • Мастерской по обработке камня Оникс
  • Долина голубей и Учхисар Замок
  • Панорамная остановка
  • Гёреме музей под открытом небом
  • Подземный город
  • Город Аванос
  • Глиняные изделия
  • Панорамная остановка возле три красавицы
День 1
Неподражаемый Стамбул
Стамбул — единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии. Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской.
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времён Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть. Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов.
Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. Затем тур по Босфору и ужин. После Босфора направляемся к аэропорту и вылетаем в город Кайсери. В аэропорту Кайсери встречает наш гид и везёт в отель в Каппадокии для ночлега.
День 2
Мистическая Каппадокия
На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего христианства.
В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, в основном, относятся к IX-XI вв нашей эры. Хотя встречаются и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена прямо на голые стены

Важная информация:

  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: Анталья, Кунду, Коньяалты, Белек, Кемер, Сиде, Алания;
  • С собой необходимо взять: оригинал заграничного паспорта, деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и зонтики (если в Каппадокии намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат;
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети. У мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней.
Что входит
  • Внутренние авиабилеты
  • Проживание
  • Транспорт
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Обед и ужин
  • Тур по Босфору
  • Посещение Собора Святой Софии
Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы во время тура
  • Полёт на воздушном шаре
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
BreezesTour
BreezesTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🏡Выездные📜История и культура🎈Каппадокия🛫Полеты на самолетах🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Индивидуальная экскурсия
$170
за 1-4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Аспендос - это один из самых популярных античных городов в Анталии
По договоренности
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
4.8
9
$30
за 1 чел.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
Этим вечером вы отправитесь в путешествие по местам, о которых в древности слагали легенды
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
5
20
1д 14ч
$55
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Каппадокия - это совершенно другой мир
Экскурсия в Памуккале из Кемера
3.8
4
12ч
$38
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
5
11
11ч
$25
за 1 чел.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
4.2
6
13ч
60
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Демре Мира Кекова из Кемера
5
1
11ч
$35
за 1 чел.
Демре Мира Кекова из Кемера
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Групповая экскурсия в Памуккале
4.3
3
13ч
39
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Памуккале
Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город
ежедневно в 05:00
Олюдениз - центр параглайдинга в Турции
Индивидуальная экскурсия
12ч
$260
за 1-4 чел.
Олюдениз - центр параглайдинга в Турции
Олюдениз - это отличное место для полноценного однодневного отдыха в зелёной бухте с красивым...
По договоренности
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
5
3
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
300
255
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
4.9
15
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
Каньон Гёйнюк - одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря
Каждый день 08:00 до 13.00

BreezesTour проводит ещё 12 экскурсий

Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
$225
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия в Анталию: Старый город Калеичи
Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем
Каждый день в любое удобное для Вас время
Индивидуальные трансферы: встречи - проводы в аэропорту
Индивидуальный трансфер
$100
за 1-12 чел.
Индивидуальные трансферы: встречи - проводы в аэропорту
Трансфер - для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно это актуально...
Каждый день в любое удобное для вас время
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение "Динопарк в Кемере" -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Аквапарк ДолуСу в Кемере
$50
за 1 чел.
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
Каждый день с 09:00 до 18:30
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
4.9
10
$135
за 1 чел.
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
Этот экстремальный вид спорта не требует наличия особых навыков, необходимо лишь ваше желание...
Уточните сеанс – Каждый день
Поездка в Стамбул на один день из Кемера
4.7
7
12ч
$199
за 1 чел.
Поездка в Стамбул на один день из Кемера
Пляжный отдых на побережье Турции прекрасен, однако мы предлагаем вам познакомиться и с другими ее...
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
$70
за 1 чел.
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Океанариум Антальи один из самых больших в мире
Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
4.9
10
$110
за 1 чел.
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную...
с 09.00 до 16.30 По понедельникам и Четвергам
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
С нами вы отправитесь в один из крупных турецких курортов - в Анталию
с 08.00 до 18.00, ежедневно
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
1д 12ч
$240
за 1 чел.
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Двухдневный тур в Кападокию, во время которого вы полюбуетесь на сказочные ландшафты и крупнейшие...
Каждый четверг и пятницу с 04:00-05:30
Каппадокия на 2 дня из Кемера
$120
за 1 чел.
Каппадокия на 2 дня из Кемера
Каппадокия - регион в центральной части Турции
Каждый вторник и пятницу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷