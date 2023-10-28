Тазы Каньон + Рафтинг + Сафари

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная. Джип-тур. Рафтинг. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Примерное возвращение: в Кемер к 18:00 Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком. Экскурсия на группу 20-22 человека.

Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки) и кроссовки для джиппинга, защитный чехол для телефона непромокаемый (если есть), сменную сухую одежду, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, воду, деньги на напитки, фото, видео.
Тазы Каньон + Рафтинг + Сафари
Тазы Каньон + Рафтинг + Сафари
Тазы Каньон + Рафтинг + Сафари
Тазы Каньон + Рафтинг + Сафари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Программа

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Сопровождение русскоязычным инструктором. Прокат снаряжения. Инструктаж. Сплав по реке 14 км. Обед (напитки за доплату). Джип-сафари
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Природа и пейзажи
История и культура
Сафари
Каньоны
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

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