Индивидуальная. Джип-тур. Рафтинг. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.



Примерное возвращение: в Кемер к 18:00 Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком. Экскурсия на группу 20-22 человека.



Что взять с собой: удобную не спадающую обувь для сплава (лучше всего коралловые тапочки) и кроссовки для джиппинга, защитный чехол для телефона непромокаемый (если есть), сменную сухую одежду, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем, воду, деньги на напитки, фото, видео.