Ginza T. – Гид из Кемера

Приглашаем вас в путешествие из самым необыкновенным местам во всей Турции.



Вначале мы посетим невероятное озеро Салда с белыми берегами и лазурно-голубой водой.



А потом отправимся в знаменитый Памуккале, где будем любоваться его белоснежными террасами и искупаемся в термальных источниках.



И, конечно, посетим Иераполис, римский курорт, построенный у термальных источниках.