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Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда

4.8
15 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Приглашаем вас в путешествие из самым необыкновенным местам во всей Турции.

Вначале мы посетим невероятное озеро Салда с белыми берегами и лазурно-голубой водой.

А потом отправимся в знаменитый Памуккале, где будем любоваться его белоснежными террасами и искупаемся в термальных источниках.

И, конечно, посетим Иераполис, римский курорт, построенный у термальных источниках.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $45 за человека

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Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда

Что вы увидите

  • Памуккале (Хиераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры)
  • Салда (турецкие Мальдивы)
Что вас ожидает:У вас будет возможность испытать на себе омолаживающие и успокаивающее действие минеральных вод Памуккале, в которых когда-то купалась сама Клеопатра. Потрясающий воображение пейзаж дополняют руины города Хиераполис: амфитеатр, римские бани, храм Аполлона, археологический музей 🖼 и самый большой некрополь Анатолии. Говорят: «Кто не был в Памуккале, тот не видел Турции»Программа экскурсии:• 05:00 — Выезд из гостиницы;
  • 06:45 — Остановка для завтрака в ресторане «Mohan» (платно);
  • 07:30 — Отъезд из ресторана «Mohan»;
  • 08:30 — Текстильный магазин «Varol»;
  • 09:30 — Кожаный центр «Studio»;
  • 10:30 — Прибытие в Памуккале (Хиераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры);
  • 13:30 — Отъезд из Памуккале;
  • 14:00 — Обеденный перерыв в ресторане «Seyir» (шведский стол);
  • 15:00 — Дегустация вин в винном центре;
  • 16:30 — Конец экскурсии;
  • 20:30 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для посещения бассейна и травертин (купальник, плавки, полотенце), головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду и сухой паёк.
Что входит
  • Страховка
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Обед
  • Входные билеты (Хиераполис и Травертиновые террасы)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, дополнительный перекус, сувениры)
  • Бассейн Клеопатры за дополнительную плату 14$ (по желанию).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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15 отзывов оставили туристы

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