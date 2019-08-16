3 отзыва оставили туристы

Экскурсию оцениваем на «3» только потому, что прекрасен сам Памуккале. Плюсы: 1. Мы попали в Памуккале. 2. Гидом была девушка-турчанка, достаточно хорошо говорившая по-русски и, кроме информации о достопримечательностях (стандартный рассказ без изысков), рассказала о том, как живут сейчас люди в Турции, что было интересно. 3. Автобус не опоздал и обратно нас привезли в то время, как и обещали. Минусы: 1. 5 ноября экскурсия НЕ состоялась! Сообщение об отмене нам прислали вечером 4 ноября (около 18. 00). Предложили поехать 6 ноября, мы согласились, хотя это уже было не очень удобно для нас, т. к. до нашего отъезда оставался 1 день. Можно было бы предупредить пораньше, т. к. бронирование на 5 ноября было открыто до 11. 00 утра 4 ноября. 2. На главной странице Трипстера красуется надпись «Необычные экскурсии от местных жителей» + раздел «Как мы делаем экскурсии» гласит: Мы находим лучших гидов и совместно придумываем экскурсии. В результате вы встречаетесь с журналистами, историками, архитекторами и другими интересными людьми, которые умеют увлечь своими знаниями. » Поэтому мы надеялись на экскурсию, хотя бы приблизительно отвечающую этим заявлениям. Но! Это была обычнейшая (как у всех туроператоров) экскурсия от местного турагентства, на которой нас до обеда!!! таскали по нескольким магазинам (текстиль ужасного качества + кустарное вино + оникс и т. п. ), в каждом минимум минут по 40! И только после обеда (качество еды в придорожном кафе далеко не лучшее!!!) нас довезли до Памуккале, около 12. 00. Очень много времени потеряно зря, и это при выезде из отеля в 5 утра! Далее – 3 часа в Памуккале + обратно ехали около 3, 5 часов. 3. Утром и днем было очень холодно, но нас даже не предупредили, что климат по пути следования будет меняться, а там температура была вплоть до +10. Многие были одеты, как в отеле – шорты, майка. А нужны были теплые курки, брюки, носки! Зато в описании экскурсии было напоминание не забыть купальники. Да, они понадобились, днем было тепло. Но утром и вечером в ноябре в горах очень холодно!