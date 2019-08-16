3 отзыва оставили туристы

  1. Турция
  2. Кемер
  3. Экскурсии

Памуккале — природное сокровище Турции

Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город

4.4
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Кемера
Археологический комплекс на юго-западе Турции, в который включен древний Иераполис и источники Памуккале, — одна из самых ярких природо-культурный достопримечательностей 🏛️ страны.

И большинство гостей, конечно, стремится увидеть своими глазами сказочные каскады террасных ванн, украшенных белоснежными кальциевыми сталактитами.

На экскурсии 🧭 вы осмотрите геотермальные источники, познакомитесь с процессом природного творчества, при желании, искупаетесь в бассейне и узнаете самые важные факты из истории 📖 античного города-предшественника Памуккале.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €39 за человека

    Заказать экскурсию
Памуккале — природное сокровище Турции
Памуккале — природное сокровище Турции

Что вас ожидает

«Хлопковая крепость»
Из отеля вы отправитесь в провинцию Денизли, где вам предстоит лицезреть необычные пейзажи. Удивительный ландшафт Памуккале (что означает «хлопковая крепость») сформировался благодаря термальным водам, насыщенным кальцием. На экскурсии 🧭 вы узнаете о процессе формирования белых травертинов — хрупкой горной породы, образованной минералами карбоната кальция. Увидите 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C. А также на территории комплекса вы сможете искупаться в бассейнах Карахаит и Клеопатры с полезной минеральной водой.

Древний город 🏙️ Иераполис
Памуккале — современное местонахождение античного Иераполиса, возникшего во 2 тыс. до н. э. Эти места использовались как курортная местность с тех древних времен. Вы познакомитесь с историей 📖 города и династии царей-основателей, а также осмотрите основные достопримечательности 🏛️, сохранившиеся до наших дней: некрополь, античный театр, мартирий Св. Филиппа и храм Апполона. Кроме того, вы встретите руины древних бань и других эллинистических памятников.

По дороге предусмотрено посещение двух из следующих магазинов (текстиль; кожаные изделия; винный погреб; фабрика изделий из оникса). Время, отведённое на шоппинг, зависит от путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из моей команды профессиональных гидов.
  • Это автобусный тур.
  • В стоимость включено: транспорт, входной билет 🎫 на травертины Памуккале, античный город Хиераполис, обед, ужин.
  • Оплачивается дополнительно: напитки, купание (по желанию, билет — 60 лир) в термальном бассейне Карахаит (источник красной воды) и бассейне Клеопатры (по желанию, билет — 60 лир).
  • Что взять с собой: купальный костюм, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем.
  • Будьте готовы к долгой дороге (до 20 часов). В Памуккале вы проведёте до 3 часов от времени поездки.
Начало и место завершения
🚩 возле вашего отеля
Памуккале — природное сокровище Турции
Памуккале — природное сокровище Турции

Экскурсия проводится ежедневно в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

16 августа 2019
Здравствуйте, мне понравилось, хотя было не совсем так как ожидалось) на картинках на много красивее)) но в целом все было здорово, с удавольствием поехала бы на 2х дневную)
17 ноября 2018
Экскурсию оцениваем на «3» только потому, что прекрасен сам Памуккале. Плюсы: 1. Мы попали в Памуккале. 2. Гидом была девушка-турчанка, достаточно хорошо говорившая по-русски и, кроме информации о достопримечательностях (стандартный рассказ без изысков), рассказала о том, как живут сейчас люди в Турции, что было интересно. 3. Автобус не опоздал и обратно нас привезли в то время, как и обещали. Минусы: 1. 5 ноября экскурсия НЕ состоялась! Сообщение об отмене нам прислали вечером 4 ноября (около 18. 00). Предложили поехать 6 ноября, мы согласились, хотя это уже было не очень удобно для нас, т. к. до нашего отъезда оставался 1 день. Можно было бы предупредить пораньше, т. к. бронирование на 5 ноября было открыто до 11. 00 утра 4 ноября. 2. На главной странице Трипстера красуется надпись «Необычные экскурсии от местных жителей» + раздел «Как мы делаем экскурсии» гласит: Мы находим лучших гидов и совместно придумываем экскурсии. В результате вы встречаетесь с журналистами, историками, архитекторами и другими интересными людьми, которые умеют увлечь своими знаниями. » Поэтому мы надеялись на экскурсию, хотя бы приблизительно отвечающую этим заявлениям. Но! Это была обычнейшая (как у всех туроператоров) экскурсия от местного турагентства, на которой нас до обеда!!! таскали по нескольким магазинам (текстиль ужасного качества + кустарное вино + оникс и т. п. ), в каждом минимум минут по 40! И только после обеда (качество еды в придорожном кафе далеко не лучшее!!!) нас довезли до Памуккале, около 12. 00. Очень много времени потеряно зря, и это при выезде из отеля в 5 утра! Далее – 3 часа в Памуккале + обратно ехали около 3, 5 часов. 3. Утром и днем было очень холодно, но нас даже не предупредили, что климат по пути следования будет меняться, а там температура была вплоть до +10. Многие были одеты, как в отеле – шорты, майка. А нужны были теплые курки, брюки, носки! Зато в описании экскурсии было напоминание не забыть купальники. Да, они понадобились, днем было тепло. Но утром и вечером в ноябре в горах очень холодно!
14 ноября 2018
Доброе время суток всем читателям! Отдыхали в Турции с 20 октября. Сезон почти заканчивался, но погода нас порадовала ( 20 -25 и море 25). Купил 2 экскурсии через интернет, в Трипстер. ИТОГ, Экскурсии хорошие, гиды местные, но рассказывают хорошо, автобус подают точно ко времени. Обеды в поездках очень средние.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
17
7 часов
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
4 отзыва
Водная прогулка, купание в открытом море и развлечения на борту
Рафтинг по горной реке
18
13 часов
Рафтинг по горной реке
3 отзыва
Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне

Еще несколько необычных экскурсий в Кемере

Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
$25
9.5 часов
Остров Сулуада – турецкие Мальдивы (страховка включена в стоимость)
24 отзыва
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
$30
6 часов
Легенды древней Турции: огни Химеры и древний город Олимпос (страховка включена в стоимость)
18 отзывов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
$30
12 часов
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
16 отзывов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
$45
15 часов
Термальные источники Памуккале и бирюзовое озеро Салда
15 отзывов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
$75
9.5 часов
Посещение аквапарка и дельфинария Land Of Legends
15 отзывов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
$25
11 часов
Мира — Кекова: два античных города за один день (страховка включена в стоимость)
14 отзывов