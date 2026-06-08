Предлагаем разнообразить пляжный отдых и отдохнуть от жары в каньоне Гёйнюк — даже в самые тёплые дни здесь прохладно из-за горного воздуха. Программа зависит от вас: можно прогуляться мимо отвесных скал и полюбоваться бирюзовой рекой.
А если хочется драйва — промчаться над ущельем на зиплайне, пройти по воде на лодке или заняться каньонингом.
А если хочется драйва — промчаться над ущельем на зиплайне, пройти по воде на лодке или заняться каньонингом.
Описание трансфер
Что вас ожидает:
- Заберём вас из отеля и отвезём в каньон Гёйнюк, по дороге расскажем про развлечения парка.
- У вас будет 3 ч свободного времени: вы прогуляетесь среди высоких скал и сосновых лесов, полюбуетесь горной рекой и послушаете гул водопадов. А любители активного отдыха смогут заняться каньонингом, пролетят на зиплайне или прокатятся на лодке.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно (из городов Кемер, Бельдиби, Гёйнюк, Кириш, Чамьюва и Текирова), входной билет в каньон и страховка.
- Трансфер из районов Олимпос и Чиралы не предоставляется.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- зиплайн — €25.
- прогулка на лодке — €30.
- каньонинг — €40.
- пакет «зиплайн+прогулка на лодке» — €50.
- пакет «зиплайн+каньонинг» — €55.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€22
|Дети от 4 до 7
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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