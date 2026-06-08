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В каньон Гёйнюк из Кемера: за прохладой и яркими эмоциями

День наедине с природой
Предлагаем разнообразить пляжный отдых и отдохнуть от жары в каньоне Гёйнюк — даже в самые тёплые дни здесь прохладно из-за горного воздуха. Программа зависит от вас: можно прогуляться мимо отвесных скал и полюбоваться бирюзовой рекой.

А если хочется драйва — промчаться над ущельем на зиплайне, пройти по воде на лодке или заняться каньонингом.
В каньон Гёйнюк из Кемера: за прохладой и яркими эмоциями
В каньон Гёйнюк из Кемера: за прохладой и яркими эмоциями
В каньон Гёйнюк из Кемера: за прохладой и яркими эмоциями

Описание трансфер

Что вас ожидает:

  • Заберём вас из отеля и отвезём в каньон Гёйнюк, по дороге расскажем про развлечения парка.
  • У вас будет 3 ч свободного времени: вы прогуляетесь среди высоких скал и сосновых лесов, полюбуетесь горной рекой и послушаете гул водопадов. А любители активного отдыха смогут заняться каньонингом, пролетят на зиплайне или прокатятся на лодке.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно (из городов Кемер, Бельдиби, Гёйнюк, Кириш, Чамьюва и Текирова), входной билет в каньон и страховка.
  • Трансфер из районов Олимпос и Чиралы не предоставляется.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.
Оплачивается дополнительно и по желанию:
  • зиплайн — €25.
  • прогулка на лодке — €30.
  • каньонинг — €40.
  • пакет «зиплайн+прогулка на лодке» — €50.
  • пакет «зиплайн+каньонинг» — €55.

ежедневно в 09:00 и 14:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Дети до 3 летБесплатно
Стандартный€22
Дети от 4 до 7€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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