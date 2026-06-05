Откройте для себя волшебство Каппадокии — страны воздушных шаров, каменных башен и подземных городов. Здесь скалы шепчут древние сказания, а рассветы окрашивают небо в самые нежные краски. Отправьтесь в путешествие, которое останется в вашем сердце навсегда.
Описание трансферПогружение в волшебную Каппадокию Ваше утро начнётся с перелёта — лёгкого и быстрого путешествия сквозь облака. Уже через час вы приземлитесь в Кайсери, где начнётся знакомство с одним из самых сказочных уголков Турции — Каппадокией. Потрясающие места и достопримечательности На протяжении двух дней вы увидите главные местные достопримечательности, посетите потрясающие природные локации, магазин лукума и вина, город гончаров и мастеров, подземный город. Совершите полет на воздушном шаре, любуясь невероятной панорамой, или устройте джип-сафари, а после вы и отведаете вкусную национальную кухню с её колоритными традициями и обычаями. До встречи на прекрасном приключении! Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: полет на воздушном шаре можно приобрести только у организатора тура. Покупка у сторонних продавцов не допускается — это может повлечь отказ в участии экскурсии.
- Экскурсия проводится только для гостей, проживающих в регионах Анталья, Белек, Кемер, Сиде и Алания.
- Для поездки необходимо взять с собой: заграничный паспорт (оригинал), деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки. Если прогнозируется пасмурная погода — возьмите дождевик или зонт.
- Для подтверждения участия требуется 100% предоплата, так как авиабилеты бронируются заранее и не подлежат возврату.
Вторник, пятница в 3:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Деврент
- Голубиная долина и панорама Ухчисара
- Магазин лукума и вина
- Долина Любви
- Аванос
- Мастерская камня оникса
- Подземный город
- Панорама «Три красавицы»
Что включено
- Авиабилеты
- Обед, завтрак и ужин в отеле
- Профессиональный гид
- Проживание в двухместном номере
- Трансфер
Что не входит в цену
- Напитки
- Одноместное размещение - 35$
- Джип-сафари на рассвете
- Полет на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 3:00
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: полет на воздушном шаре можно приобрести только у организатора тура. Покупка у сторонних продавцов не допускается - это может повлечь отказ в участии экскурсии
- Экскурсия проводится только для гостей, проживающих в регионах Анталья, Белек, Кемер, Сиде и Алания
- Для поездки необходимо взять с собой: заграничный паспорт (оригинал), деньги на личные расходы, удобную одежду и обувь, солнцезащитные очки. Если прогнозируется пасмурная погода - возьмите дождевик или зонт
- Для подтверждения участия требуется 100% предоплата, так как авиабилеты бронируются заранее и не подлежат возврату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кемера
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