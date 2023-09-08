Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Кушадасы, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Посещение Эфеса и дегустация вина
Пешая
На автобусе
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эфес и Ширинже с дегустацией вина
Не упустите шанс посетить древний Эфес и насладиться дегустацией вина в горной деревушке Ширинже. Погрузитесь в историю и культуру Турции
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
270 за всё до 12 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы - уникальные геотермальные источники
Погрузитесь в атмосферу древнего Иераполиса и насладитесь термальными водами Памуккале. Профессиональный гид расскажет о каждом уголке этого уникального места
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
410 за всё до 15 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
16 часов
Индивидуальная
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Хотите посетить Стамбул? Однодневная поездка из Кушадасы подарит вам возможность увидеть Голубую мечеть, Собор Святой Софии и другие достопримечательности
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
450 за человека
Морская прогулка в Кушадасы
3 отзыва
7 часов
Водная прогулка
Морская прогулка вдоль береговой линии Кушадасы на лодке
Приятная прохлада морского бриза и захватывающие виды Кушадасы ждут вас на увлекательной морской прогулке. Расслабьтесь и наслаждайтесь моментом
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Джип-сафари в Кушадасы
Джиппинг
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы: приключение для всей семьи
Ищете незабываемое развлечение? Джип-сафари в Кушадасы подарит вам массу эмоций и впечатлений! Водные бои, пикник и пещера Зевса ждут вас
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
На квадроциклах
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия на квадроциклах в Кушадасы
Хотите добавить адреналина в свою жизнь? Поездка на квадроциклах в Кушадасы подарит вам незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 сентября 2023
    Морская прогулка в Кушадасы
    Мы увидели заповедник с прекрасным морем. Вода - просто кристалл! Сосны, горы, живописные бухточки. Команда хорошо работала. Обед, конечно, не калорийный,
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    для такого активного плавания… Чисто формальный, хоть и объем большой. Не сытно. Покупать особо нечего в буфете. Хлеб и сыр. Сэндвич с сыром ждали 30 мин. Это немного испортило настроение на обратном пути… Голод замучил…))

  • Я
    Яна
    13 сентября 2021
    Морская прогулка в Кушадасы
    Шикарная морская прогулка! Яхта Матадор супер. Очень чисто, места всем хватает, есть тент для тени. Музыка НЕ турецкая)))) В обед
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    можно брать добавку))))) Купание в бухта огонь, времени достаточно. В общем всё ооочень понравилось, релакс и кайф!!! Была накануне на другой яхте, где нас загрузили как селёдки в бочке, жесть, небо и земля (((

  • Н
    Наталья
    5 июня 2021
    Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
    Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
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    ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на все интересующие вопросы. В итоге остается больше свободного времени погулять и узнать что-то интересное. На 5 чел по деньгам выйдет столько же, сколько и групровая эксккрсия. Организация на высшем уровне: отличный транспорт, все вовремя. Спасибо Марии, которая была нашим русскоговорящим сопровождающим. Обаятельная и с прекрасным чувством юмора. Гид выше всяких похвал - человеку нравится его работа, и он сам получает удовольствие от процесса! Обязательно рекомендуем данный тур, особенно для тех,кто отдыхает недалеко. Спасибо организаторам! Красиво! Интересно! Нам очень понравилось. Если не хотите большого скопления людей и ненужных остановок - тогда это ваш вариант

Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Посещение Эфеса и дегустация вина
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  3. Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
  4. Морская прогулка в Кушадасы
  5. Джип-сафари в Кушадасы
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в августе 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 450. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.82 из 5
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