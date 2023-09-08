5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия в Эфес и Ширинже с дегустацией вина
Не упустите шанс посетить древний Эфес и насладиться дегустацией вина в горной деревушке Ширинже. Погрузитесь в историю и культуру Турции
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€270 за всё до 12 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы - уникальные геотермальные источники
Погрузитесь в атмосферу древнего Иераполиса и насладитесь термальными водами Памуккале. Профессиональный гид расскажет о каждом уголке этого уникального места
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€410 за всё до 15 чел.
16 часов
Индивидуальная
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Хотите посетить Стамбул? Однодневная поездка из Кушадасы подарит вам возможность увидеть Голубую мечеть, Собор Святой Софии и другие достопримечательности
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
€450 за человека
7 часов
Водная прогулка
Морская прогулка вдоль береговой линии Кушадасы на лодке
Приятная прохлада морского бриза и захватывающие виды Кушадасы ждут вас на увлекательной морской прогулке. Расслабьтесь и наслаждайтесь моментом
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы: приключение для всей семьи
Ищете незабываемое развлечение? Джип-сафари в Кушадасы подарит вам массу эмоций и впечатлений! Водные бои, пикник и пещера Зевса ждут вас
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия на квадроциклах в Кушадасы
Хотите добавить адреналина в свою жизнь? Поездка на квадроциклах в Кушадасы подарит вам незабываемые эмоции и заряд бодрости
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 сентября 2023Мы увидели заповедник с прекрасным морем. Вода - просто кристалл! Сосны, горы, живописные бухточки. Команда хорошо работала. Обед, конечно, не калорийный,
- ЯЯна13 сентября 2021Шикарная морская прогулка! Яхта Матадор супер. Очень чисто, места всем хватает, есть тент для тени. Музыка НЕ турецкая)))) В обед
- ННаталья5 июня 2021Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Популярные экскурсии»
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