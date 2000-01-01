Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить «Adaland» – самый большой и впечатляющий аквапарк в Восточной Европе и Турции. Множество горок, аттракционов, ресторанов и кафе не дадут заскучать вам и вашим спутникам. Здесь вы определенно получите незабываемые эмоции, яркие впечатления и заряд энергии!

Подробнее об аквапарке

Аквапарк удобен в расположении и оборудован зонами по уровню сложности:

Высокоскоростные;

Горки для всей семьи;

Закрытые горки;

Мини-горки.

Sidewinter, Rad Phantom — горки для тех, кто предпочитает экстрим, свободное падение и скорость. В Ваших венах застынет кровь, ваш дух захватит от адреналина, но после этого вы сможете отправиться в джакузи для полного расслабления.

Также в аквапарке присутствуют активные подвижные игры. По желанию можно перекусить в кафе и ресторанах, которые расположены на территории.

Для малышей во всех ресторанах и кафе есть детское меню, которое включает в себя сладости, мороженое, многообразие десертов и других сладостей.

Для детей созданы отдельные аттракционы, такие как:

Пиратский корабль;

Бассейн с мини-горками и фигурками в виде морских зверей;

Фонтаны.

Дополнительная программа

В дополнение Вы сможете насладиться морским шоу в исполнении дельфинов, морских котиков и тюленей, с которыми можно сделать фотографию на память и поплавать после представления.

Кроме этого, самым смелым туристам предоставляются бассейны с безобидными акулами и скатами. Рядом с ними Вы сможете поплавать в металлической клетке, которая опустится на самое дно бассейна.

В 16:00 для всех посетителей объявляется «Вечеринка под дождем», где Вы сможете потанцевать под зажигательную музыку или просто отдохнуть.

Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.

Для всех гостей в аквапарке «Adaland» найдется своё развлечение. Отдыхайте вместе с нами и получайте положительные эмоции!