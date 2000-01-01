Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

Аквапарк Adaland в Кушадасах

Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить Adaland - самый большой и впечатляющий...

Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить «Adaland» – самый большой и впечатляющий аквапарк в Восточной Европе и Турции.

Множество горок, аттракционов, ресторанов и кафе не дадут заскучать вам и вашим спутникам.

Здесь вы определенно получите незабываемые эмоции, яркие впечатления и заряд энергии!
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Аквапарк Adaland в Кушадасах
Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить «Adaland» – самый большой и впечатляющий аквапарк в Восточной Европе и Турции. Множество горок, аттракционов, ресторанов и кафе не дадут заскучать вам и вашим спутникам. Здесь вы определенно получите незабываемые эмоции, яркие впечатления и заряд энергии!
Подробнее об аквапарке

Аквапарк удобен в расположении и оборудован зонами по уровню сложности:

  • Высокоскоростные;
  • Горки для всей семьи;
  • Закрытые горки;
  • Мини-горки.
  • Sidewinter, Rad Phantom — горки для тех, кто предпочитает экстрим, свободное падение и скорость. В Ваших венах застынет кровь, ваш дух захватит от адреналина, но после этого вы сможете отправиться в джакузи для полного расслабления.
  • Также в аквапарке присутствуют активные подвижные игры. По желанию можно перекусить в кафе и ресторанах, которые расположены на территории.
  • Для малышей во всех ресторанах и кафе есть детское меню, которое включает в себя сладости, мороженое, многообразие десертов и других сладостей.

Для детей созданы отдельные аттракционы, такие как:

  • Пиратский корабль;
  • Бассейн с мини-горками и фигурками в виде морских зверей;
  • Фонтаны.
Дополнительная программа
В дополнение Вы сможете насладиться морским шоу в исполнении дельфинов, морских котиков и тюленей, с которыми можно сделать фотографию на память и поплавать после представления.
Кроме этого, самым смелым туристам предоставляются бассейны с безобидными акулами и скатами. Рядом с ними Вы сможете поплавать в металлической клетке, которая опустится на самое дно бассейна.
В 16:00 для всех посетителей объявляется «Вечеринка под дождем», где Вы сможете потанцевать под зажигательную музыку или просто отдохнуть.
Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.
Для всех гостей в аквапарке «Adaland» найдется своё развлечение. Отдыхайте вместе с нами и получайте положительные эмоции!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет
  • Обед.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 10:30 до 16:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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