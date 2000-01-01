Специально для любителей подводного мира мы организовали тур «Дайвинг в Кушадасах». Погружение с аквалангом поможет вам изучить подводный мир Эгейского моря, затонувшие объекты военного значения, познакомиться с многообразием видов рыб и других морских существ. Экскурсия отлично подойдет как новичкам, так и профессионалам в этом деле. Отправляйтесь вместе с нами, мы гарантируем массу незабываемых эмоций и впечатлений!

Подробнее о программе

Важный элемент экскурсии как для новичков, так и для умелых ныряльщиков — это инструктаж, который проведут профессиональные инструкторы. Вас обучат теории, после чего Вы совершите первое ныряние на глубину 5 метров в прекрасный подводный мир. Пробное плавание продлится 25 минут, после чего вы сможете самостоятельно окунуться в открытое море и рассмотреть то, что Вам наиболее интересно. На протяжении всего погружения наши профессионалы будут заботиться о Вашей безопасности.

Экипировка не помешает Вам, так как ее подберут специально для вас по размеру и физиологическим данным.

Морское путешествие будет длиться около 4 часов. Для новичков специально установлены безопасные площадки.

Вы не только научитесь обращаться с профессиональным снаряжением, но и получите сертификат о прохождении инструктажа по подводному плаванию.

Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; крем; головные уборы.

Мы поможем Вам превратить Вашу мечту в реальность!