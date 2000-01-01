Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию «Джип-сафари». Джип-сафари — отличная возможность активно провести время, пообщаться с дикими животными, узнать больше о турецких традициях благодаря общению с коренными турками. Вас ожидает масса поворотов и новых открытий в нашем незабываемом приключении. Любители адреналина и острых ощущений точно оценят драйв и все прелести нашего маршрута. Откройте для себя новые эмоции, насладитесь туром вместе с нами!

В путешествии на большом внедорожнике Вам откроется экзотический мир, полный красоты и красок. Необычные места, а их не так мало в нашем маршруте, Вы без сомнения запомните надолго.

Мы посетим пещеру Зевса — Бога молнии, неба и грома. Туристы со всего мира обожают это место. В нашем туре вы узнаете множество легенд и мифов о нем, а также почувствуете здесь прилив сил и энергии.

Также мы побываем на красивом пляже, где можно будет принять солнечные ванны, на водопадах, в каньоне Эхо и древнем монастыре.

Национальный парк — самое захватывающее место, которое находится в 15 км от города. Наш комфортабельный автобус с кондиционером довезет Вас до этого прекрасного места прямо из Вашего отеля. По дороге Вы сможете разглядеть деревушки и узнаете о местных традициях настоящих турков.

В конце нашего путешествия Вы окунетесь в мир воспоминаний из детства. Взяв в аренду водный пистолет и устроив перестрелку теплой водой во время передвижения, вы оставите в своей памяти четкий отпечаток от нашего приключения!