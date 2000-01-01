Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию "Джип-сафари"

Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию «Джип-сафари».

Джип-сафари — отличная возможность активно провести время, пообщаться с дикими животными, узнать больше о турецких традициях благодаря общению с коренными турками.

Вас ожидает масса поворотов и новых открытий в нашем незабываемом приключении.

Любители адреналина и острых ощущений точно оценят драйв и все прелести нашего маршрута.

Откройте для себя новые эмоции, насладитесь туром вместе с нами!
Джип-сафари в Кушадасах
Джип-сафари в Кушадасах
Джип-сафари в Кушадасах
Джип-сафари в Кушадасах
Джип-сафари в Кушадасах

Что вы увидите 🤩

  • Пещера Зевса
  • Национальный парк «Дилек»
  • Водопады
  • Каньон Эхо
  • Древний монастырь
Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию «Джип-сафари». Джип-сафари — отличная возможность активно провести время, пообщаться с дикими животными, узнать больше о турецких традициях благодаря общению с коренными турками. Вас ожидает масса поворотов и новых открытий в нашем незабываемом приключении. Любители адреналина и острых ощущений точно оценят драйв и все прелести нашего маршрута. Откройте для себя новые эмоции, насладитесь туром вместе с нами!
В путешествии на большом внедорожнике Вам откроется экзотический мир, полный красоты и красок. Необычные места, а их не так мало в нашем маршруте, Вы без сомнения запомните надолго.
Мы посетим пещеру Зевса — Бога молнии, неба и грома. Туристы со всего мира обожают это место. В нашем туре вы узнаете множество легенд и мифов о нем, а также почувствуете здесь прилив сил и энергии.
Также мы побываем на красивом пляже, где можно будет принять солнечные ванны, на водопадах, в каньоне Эхо и древнем монастыре.
Национальный парк — самое захватывающее место, которое находится в 15 км от города. Наш комфортабельный автобус с кондиционером довезет Вас до этого прекрасного места прямо из Вашего отеля. По дороге Вы сможете разглядеть деревушки и узнаете о местных традициях настоящих турков.
В конце нашего путешествия Вы окунетесь в мир воспоминаний из детства. Взяв в аренду водный пистолет и устроив перестрелку теплой водой во время передвижения, вы оставите в своей памяти четкий отпечаток от нашего приключения!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Обед.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 09:30 до 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 36 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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