Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Измир и его окрестности являются местностью, где на протяжении долгой истории 📖 жили и сменяли друг друга крупные цивилизации. И конечно же, здесь имеется множество исторических документальных свидетельств этих цивилизациий в виде древних руин и археологических музеев.
Что входит
Услуга гида
Что не входит
Транспорт
входные билеты
парковка
обед
Начало
🚩 Кушадасы-Измир
Место завершения
🏁 Измир-Кушадасы
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