Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по Измиру

Фериде А.
Фериде А. – Гид из Кушадасы
Экскурсия по Измиру
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

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Экскурсия по Измиру
Экскурсия по Измиру
Измир и его окрестности являются местностью, где на протяжении долгой истории 📖 жили и сменяли друг друга крупные цивилизации. И конечно же, здесь имеется множество исторических документальных свидетельств этих цивилизациий в виде древних руин и археологических музеев.
Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Транспорт
  • входные билеты
  • парковка
  • обед
Начало
🚩 Кушадасы-Измир
Место завершения
🏁 Измир-Кушадасы
Экскурсия по Измиру
Экскурсия по Измиру

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фериде А.
Фериде А.
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