Морская прогулка в Кушадасах

Если Вы хотите устроить полноценных отдых, поплавать в водах чистейшего бирюзового Эгейского моря, имеющего десятки оттенков, получить бронзовый загар, полюбоваться шикарными пейзажами, то рекомендуем Вам морскую прогулку на яхте!
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах
Морская прогулка в Кушадасах

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк Дилек
  • Бухта Coук Cy
  • Бухта бабочек
  • Бухта Pinebay
Если Вы хотите устроить полноценных отдых, поплавать в водах чистейшего бирюзового Эгейского моря, имеющего десятки оттенков, получить бронзовый загар, полюбоваться шикарными пейзажами, то рекомендуем Вам морскую прогулку на яхте!
Программа экскурсии
  • Трансфер из отеля и отправление на комфортабельном автобусе. Сопровождение русскоязычным гидом. Время экскурсии – от завтрака до ужина.
  • Рассказ гида о природе и истории Турции в районе Эгейского моря.

• Посещение бухт:

  • Бухта Coryk Cy (2 часа);
  • Бухта Бабочек (1, 5 часа);
  • Бухта Pinebay (1, 5 часа).
  • Вкусный обед барбекю.
  • Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.
Подробнее о местах, которые вы увидите
На морской прогулке вы увидите окружающий нас Национальный парк Дилек. Увидите, как гигантские горы, покрытые лесами, спускаются прямо к поверхности морской глади и деревья отражаются в воде. Всё кругом успокаивает, умиротворяет, лечит. А играющие стайки дельфинов создают позитивный настрой.
Бухта Coук Cy
Название бухты переводится как «холодная вода». Обилие подводных источников делают ее прохладной, особенно приятной в жаркий день. Купание в этой бухте – настоящий релакс для туристов, необыкновенное удовольствие и радость.
Бухта бабочек
Имеет очень красивое название. Но в сезон здесь слишком жарко и влажно, поэтому бабочки можно наблюдать только зимой. Красота моря, прибрежные пейзажи — шикарное место для отдыха.
Бухта Pinebay
Белоснежный пляж, чистейшая вода — вот преимущество данного места. Фешенебельный отель в соседней бухте – место отдыха состоятельных людей. Это отель Pine Bay.
Приглашаем Вас в царство морских просторов, прекрасного пляжа, вкусного угощения и приятного отдыха. Добро пожаловать!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Обед.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 09:30 до 16:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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