Если Вы хотите устроить полноценных отдых, поплавать в водах чистейшего бирюзового Эгейского моря, имеющего десятки оттенков, получить бронзовый загар, полюбоваться шикарными пейзажами, то рекомендуем Вам морскую прогулку на яхте!

Программа экскурсии

Трансфер из отеля и отправление на комфортабельном автобусе. Сопровождение русскоязычным гидом. Время экскурсии – от завтрака до ужина.

Рассказ гида о природе и истории Турции в районе Эгейского моря.

• Посещение бухт:

Бухта Coryk Cy (2 часа);

Бухта Бабочек (1, 5 часа);

Бухта Pinebay (1, 5 часа).

Вкусный обед барбекю.

Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.

Подробнее о местах, которые вы увидите

На морской прогулке вы увидите окружающий нас Национальный парк Дилек. Увидите, как гигантские горы, покрытые лесами, спускаются прямо к поверхности морской глади и деревья отражаются в воде. Всё кругом успокаивает, умиротворяет, лечит. А играющие стайки дельфинов создают позитивный настрой.

Бухта Coук Cy

Название бухты переводится как «холодная вода». Обилие подводных источников делают ее прохладной, особенно приятной в жаркий день. Купание в этой бухте – настоящий релакс для туристов, необыкновенное удовольствие и радость.

Бухта бабочек

Имеет очень красивое название. Но в сезон здесь слишком жарко и влажно, поэтому бабочки можно наблюдать только зимой. Красота моря, прибрежные пейзажи — шикарное место для отдыха.

Бухта Pinebay

Белоснежный пляж, чистейшая вода — вот преимущество данного места. Фешенебельный отель в соседней бухте – место отдыха состоятельных людей. Это отель Pine Bay.

Приглашаем Вас в царство морских просторов, прекрасного пляжа, вкусного угощения и приятного отдыха. Добро пожаловать!