Фериде А. проводит ещё 6 экскурсий

Фериде А. – Гид из Кушадасы

Памуккале — уникальное место, созданное самой природой.



Белые скалы привлекают множество туристов ежегодно.



Здесь можно искупаться в минеральных источниках, которые были известны еще в античности.



Даже сама Клеопатра принимала здесь омолаживающие ванны.



Насладитесь удивительные видами на белые скалы!