Фериде А. проводит ещё 6 экскурсий

Фериде А.
Фериде А. – Гид из Кушадасы
Памуккале — уникальное место, созданное самой природой.

Белые скалы привлекают множество туристов ежегодно.

Здесь можно искупаться в минеральных источниках, которые были известны еще в античности.

Даже сама Клеопатра принимала здесь омолаживающие ванны.

Насладитесь удивительные видами на белые скалы!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €350 за человека

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Памуккале
Памуккале
Памуккале - это удивительное явление природы. Круглогодичное ощущение чистоты, зимы летом или даже инопланетных пейзажей. Красоту и целебные свойства местных многочисленных термальных источников оценили еще в древнем Риме и здесь возник античный город 🏙️ Иераполис, руины которого мы можем наблюдать.
Начало
🚩 Kusadasi
Место завершения
🏁 Город откуда выезжают туристы
Памуккале
Памуккале

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фериде А.
Фериде А.
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