Фериде А. проводит ещё 6 экскурсий

Памуккале - это удивительное явление природы. Круглогодичное ощущение чистоты, зимы летом или даже инопланетных пейзажей. Красоту и целебные свойства местных многочисленных термальных источников оценили еще в древнем Риме и здесь возник античный город 🏙️ Иераполис, руины которого мы можем наблюдать.
Начало
🚩 Kusadasi
Место завершения
🏁 Город откуда выезжают туристы
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.