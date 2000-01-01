Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров. Именно Вы, словно птица, будете лететь над голубыми водами, наблюдая за невероятными видами и красотами Олюдениза. Бухта Олюдениз — излюбленное место всех туристов и местных жителей. Испытайте на себе все прелести вместе с нашим опытным инструктором. Мы позаботимся о Вашей безопасности, комфортности и доставим вам максимум удовольствия от полета на параплане.

Меры предосторожности

Не допускаются:

Люди с заболеваниями или повреждениями опорно-двигательного аппарата;

Люди с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы;

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Беременные женщины.

Организационные детали

Наш комфортабельный автобус заберет Вас из Вашего отеля и довезет до самого места назначения.

Самое главное – это ваше удобство и комфорт. На вершине горы Бабадаг мы предоставим Вам экипировку и проведем для вас инструктаж. Наши профессионалы всегда будут находиться с Вами и контролировать все Ваши действия. Ваша главная задача – внимательно слушать инструктора и выполнять его команды.

Профессиональная фото и видео съемка, которую с вашей помощью будет производить инструктор, точно не оставит ваш полет незамеченным.

Обязательно возьмите с собой: купальники; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.

Запасайтесь хорошим настроением и отправляйтесь в незабываемый полёт!