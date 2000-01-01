Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы

Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров

Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров.

Именно Вы, словно птица, будете лететь над голубыми водами, наблюдая за невероятными видами и красотами Олюдениза.

Бухта Олюдениз — излюбленное место всех туристов и местных жителей.

Испытайте на себе все прелести вместе с нашим опытным инструктором.

Мы позаботимся о Вашей безопасности, комфортности и доставим вам максимум удовольствия от полета на параплане.
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы

Что вы увидите 🤩

  • Фетхие
  • Гора Бабадаг
Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров. Именно Вы, словно птица, будете лететь над голубыми водами, наблюдая за невероятными видами и красотами Олюдениза. Бухта Олюдениз — излюбленное место всех туристов и местных жителей. Испытайте на себе все прелести вместе с нашим опытным инструктором. Мы позаботимся о Вашей безопасности, комфортности и доставим вам максимум удовольствия от полета на параплане.
Меры предосторожности

Не допускаются:

  • Люди с заболеваниями или повреждениями опорно-двигательного аппарата;
  • Люди с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы;
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • Беременные женщины.
Организационные детали
Наш комфортабельный автобус заберет Вас из Вашего отеля и довезет до самого места назначения.
Самое главное – это ваше удобство и комфорт. На вершине горы Бабадаг мы предоставим Вам экипировку и проведем для вас инструктаж. Наши профессионалы всегда будут находиться с Вами и контролировать все Ваши действия. Ваша главная задача – внимательно слушать инструктора и выполнять его команды.
Профессиональная фото и видео съемка, которую с вашей помощью будет производить инструктор, точно не оставит ваш полет незамеченным.
Обязательно возьмите с собой: купальники; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.
Запасайтесь хорошим настроением и отправляйтесь в незабываемый полёт!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Обед.
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 08:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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