  1. Турция
  2. Экскурсии

Приена, Милет, Дидим

Фериде А.
Фериде А. – Гид из Кушадасы
Приена, Милет, Дидим
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Приена, Милет, Дидим
Приена, Милет, Дидим
Приена был городом с 6000 тысячным населением, построенным на склоне горы ⛰️ Микале. Развалины античности находятся недалеко от городка Гюллюбахче. Милет один из древних населенных центров Ионии, находящийся в античный период на побережье моря 🌊, имел четыре порта. В 16 км от Милета находится Дидим. Здесь во время раскопок был обнаружен храм Аполлона. Элленестический храм Аполлона был третьим по величине религиозным произведением эллениского мира, уступая лишь храму Артемида в Эфесе и храму Геры в Самосе.
Что входит
  • мои услуги, транспорт
Что не входит
  • парковка
  • входные билеты
  • обед
Начало
🚩 по договоренности (ваш отель)
Место завершения
🏁 Кушадасы-Измир
Приена, Милет, Дидим
Приена, Милет, Дидим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фериде А.
Фериде А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Античный город Эфес
250
1 час
Античный город Эфес
Домик Пресвятой Богоматери Девы Марии, Базилика Св. Иоанна
400
3 часа
Домик Пресвятой Богоматери Девы Марии, Базилика Св. Иоанна
Экскурсия по Измиру
250
3 часа
Экскурсия по Измиру
Винная деревня Шириндже
50
3 часа
Винная деревня Шириндже
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
300
3 часа
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг

Еще несколько необычных экскурсий в Кушадасы

Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос
65
11 часов
Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос