Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Приена был городом с 6000 тысячным населением, построенным на склоне горы ⛰️ Микале. Развалины античности находятся недалеко от городка Гюллюбахче. Милет один из древних населенных центров Ионии, находящийся в античный период на побережье моря 🌊, имел четыре порта. В 16 км от Милета находится Дидим. Здесь во время раскопок был обнаружен храм Аполлона. Элленестический храм Аполлона был третьим по величине религиозным произведением эллениского мира, уступая лишь храму Артемида в Эфесе и храму Геры в Самосе.
Что входит
мои услуги, транспорт
Что не входит
парковка
входные билеты
обед
Начало
🚩 по договоренности (ваш отель)
Место завершения
🏁 Кушадасы-Измир
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