Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Приена был городом с 6000 тысячным населением, построенным на склоне горы ⛰️ Микале. Развалины античности находятся недалеко от городка Гюллюбахче. Милет один из древних населенных центров Ионии, находящийся в античный период на побережье моря 🌊, имел четыре порта. В 16 км от Милета находится Дидим. Здесь во время раскопок был обнаружен храм Аполлона. Элленестический храм Аполлона был третьим по величине религиозным произведением эллениского мира, уступая лишь храму Артемида в Эфесе и храму Геры в Самосе.