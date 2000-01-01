Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

Трехчасовая езда на квадроциклах по горным дорогам и по бездорожью с яркими ощущениями и прелестями сильных эмоций — таков наш тур сафари на квадроциклах. Автоматическая коробка передач поможет Вам легко справиться с управлением транспортного средства. Здесь не нужны особые навыки, тур безопасен даже для новичков. Мы предлагаем одноместные и двухместные квадроциклы.

Под руководством опытного инструктора, который поможет вам подобрать четырехколесный транспорт, вы пройдете легкую подготовку, познакомитесь с техникой безопасности, после чего вас ждет необыкновенное приключение и восторг от увиденного.

Организационные детали

Русскоязычный гид расскажет о всех нюансах экскурсии и о маршруте нашего приключения.

Участниками нашего пробега могут быть туристы от 16 лет.

Возьмите с собой: купальник; полотенце; солнцезащитные очки; солнцезащитный крем; головной убор.

Преимущества экскурсии: