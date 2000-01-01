Хотите устроить себе релакс и отлично отдохнуть перед насыщенным отпуском? Тогда Вам в Турецкий хаммам, который справится с этими обязанностями на отлично! Благодаря этой замечательной экскурсии Вы познакомитесь с турецкой культурой, наполните свои мысли радостью и позитивом, избавитесь от суеты и почувствуете себя султаном или султаншей. Рекомендуем посетить именно в начале вашего отпуска, чтобы набраться сил и быть готовым к невероятным путешествиям.

О программе

Вам будет предоставлена масса услуг, а именно:

Пенный массаж;

Ароматерапия маслами с прекрасным запахом;

Времяпровождение в бурлящем джакузи;

Пилинг, который поможет почувствовать себя заново рожденным человеком;

Пропарка вашего тела;

Дополнительно Вам предоставят косметолога и массажиста.

О процессе

Сам хаммам представляет собой комнату из дорогого мрамора, в которой вы почувствуете себя максимально комфортно и приятно.

Для начала Ваше тело подготовят в парной с повышенной влажностью воздуха и целебными травами, что займет около 15 минут. После вы посетите сухую сауну, примете душ, а по желанию, посетите косметолога и сделаете пилинг. Он особенно помогает, когда кожа распарена. В заключение вас ждет бурлящий джакузи, который подарит вам дополнительную энергию!

Возьмите с собой: купальник; сланцы.