Турецкий хаммам в Кушадасах

Хотите устроить себе релакс и отлично отдохнуть перед насыщенным отпуском

Хотите устроить себе релакс и отлично отдохнуть перед насыщенным отпуском? Тогда Вам в Турецкий хаммам, который справится с этими обязанностями на отлично! Благодаря этой замечательной экскурсии Вы познакомитесь с турецкой культурой, наполните свои мысли радостью и позитивом, избавитесь от суеты и почувствуете себя султаном или султаншей.

Рекомендуем посетить именно в начале вашего отпуска, чтобы набраться сил и быть готовым к невероятным путешествиям.
Турецкий хаммам в Кушадасах
Турецкий хаммам в Кушадасах
Турецкий хаммам в Кушадасах
Турецкий хаммам в Кушадасах
Турецкий хаммам в Кушадасах
Турецкий хаммам в Кушадасах
Хотите устроить себе релакс и отлично отдохнуть перед насыщенным отпуском? Тогда Вам в Турецкий хаммам, который справится с этими обязанностями на отлично! Благодаря этой замечательной экскурсии Вы познакомитесь с турецкой культурой, наполните свои мысли радостью и позитивом, избавитесь от суеты и почувствуете себя султаном или султаншей. Рекомендуем посетить именно в начале вашего отпуска, чтобы набраться сил и быть готовым к невероятным путешествиям.
О программе

Вам будет предоставлена масса услуг, а именно:

  • Пенный массаж;
  • Ароматерапия маслами с прекрасным запахом;
  • Времяпровождение в бурлящем джакузи;
  • Пилинг, который поможет почувствовать себя заново рожденным человеком;
  • Пропарка вашего тела;
  • Дополнительно Вам предоставят косметолога и массажиста.
О процессе
Сам хаммам представляет собой комнату из дорогого мрамора, в которой вы почувствуете себя максимально комфортно и приятно.
Для начала Ваше тело подготовят в парной с повышенной влажностью воздуха и целебными травами, что займет около 15 минут. После вы посетите сухую сауну, примете душ, а по желанию, посетите косметолога и сделаете пилинг. Он особенно помогает, когда кожа распарена. В заключение вас ждет бурлящий джакузи, который подарит вам дополнительную энергию!
Возьмите с собой: купальник; сланцы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Cауна
  • Скраб
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Джакузи
  • Мыльный массаж.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 10:30 до 16:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Кушадасы

Морская прогулка в Кушадасы
21
за 1 чел.
Морская прогулка в Кушадасы
Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы? Приятная прохлада морского...
Каждый день, 09:00
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
25
за 1 чел.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах!...
Каждый день, 09:00, 13:00, 16:00
Джип-сафари в Кушадасы
25
за 1 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
Надоели стандартные экскурсии и посиделки в отеле? Думаете, чем бы таким заняться, чтобы как следует...
Каждый день, 09:00
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Индивидуальная экскурсия
16ч
225
за 1 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то...
Ежедневно в 05:30
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
205
за 1-15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального...
Каждый день, 08:00
Тур в Памуккале из Кушадасы (небольшая группа)
12ч
50
за 1 чел.
Тур в Памуккале из Кушадасы (небольшая группа)
Благодаря нашему туру вы сможете посетить удивительный Памуккале, который является достоянием всемирного...
В понедельник и четверг, 08:00
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
Тур в Эфес из Кушадасы на весь день (небольшая группа)
50
за 1 чел.
Тур в Эфес из Кушадасы на весь день (небольшая группа)
Откройте для себя самые популярные и посещаемые места Турции, такие как Древний Эфес, Храм Артемиды,...
Вторник и пятница, 09:00

Armagan проводит ещё 8 экскурсий

Морская прогулка в Кушадасах
30
за 1 чел.
Морская прогулка в Кушадасах
Если Вы хотите устроить полноценных отдых, поплавать в водах чистейшего бирюзового Эгейского моря,...
Ежедневно с 09:30 до 16:30
Сафари на квадроциклах в Кушадасах
45
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сафари на квадроциклах в Кушадасах
Трехчасовая езда на квадроциклах по горным дорогам и по бездорожью с яркими ощущениями и прелестями...
Ежедневно с 10:30 до 16:30
Дайвинг в Кушадасах
50
за 1 чел.
Дайвинг в Кушадасах
Специально для любителей подводного мира мы организовали тур "Дайвинг в Кушадасах"
Ежедневно с 10:00 до 15:00
Джип-сафари в Кушадасах
40
за 1 чел.
Джип-сафари в Кушадасах
Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию "Джип-сафари"
Ежедневно с 09:30 до 16:00
Аквапарк "Adaland" в Кушадасах
35
за 1 чел.
Аквапарк "Adaland" в Кушадасах
Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить "Adaland" - самый большой и...
Ежедневно с 10:30 до 16:30
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
155
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров
Ежедневно с 08:00 до 18:00
В Эфес из Кушадасы
55
за 1 чел.
В Эфес из Кушадасы
Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть "всё и сразу" за один день, а...
В Памуккале из Кушадасы
10ч
50
за 1 чел.
В Памуккале из Кушадасы
Памуккале - настоящее чудо природы, площадь которого составляет около 1077 гектаров
Ежедневно с 8:30 до 18:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кушадасы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кушадасы
🇹🇷