Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть «всё и сразу» за один день, а также насладиться древнейшими постройками и историей античного города Эфес. Эфес – древний город, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для туристов это поистине уникальный и завораживающий маршрут. Вы не только пополните свой интеллектуальный багаж, расширите кругозор, но и получите заряд бодрости и вдохновения.

Наши опытные, русскоговорящие гиды подробно расскажут вам об истории этого древнейшего, религиозного города.

О местах, которые вы увидите

Эфес — древнейший город мира и родина культа поклонения Артемиде.

На территории вы посетите руины легендарного Храма Артемиды — одного из Семи чудес древнего мира. Остатки храма были обнаружены в конце XIX века английскими учёными, архитектурные и скульптурные фрагменты храма Артемиды находятся в Британском музее. В Стамбульском музее археологии и Эфесском музее выставлены ценные артефакты из золота и слоновой кости.

Также вы увидите библиотеку Цельсия, которая была построена во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу.

Большой театр, который насчитывал 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками.

Загляните в Дом девы Марии и Одеон, рассчитанный на 1400 мест, который использовался для заседаний Сената и театральных представлений

Храм Домициана.

Пройдетесь по аллее из мрамора, посетите Гробницу Поллио и узнаете о том, что такое настоящие римские бани.

И это далеко не все достопримечательности, посещение которых включает в себя экскурсия в Эфес из Кушадасы!