Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть «всё и сразу» за один день, а также насладиться древнейшими постройками и историей античного города Эфес. Эфес – древний город, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для туристов это поистине уникальный и завораживающий маршрут. Вы не только пополните свой интеллектуальный багаж, расширите кругозор, но и получите заряд бодрости и вдохновения.
Наши опытные, русскоговорящие гиды подробно расскажут вам об истории этого древнейшего, религиозного города.
О местах, которые вы увидите
- Эфес — древнейший город мира и родина культа поклонения Артемиде.
- На территории вы посетите руины легендарного Храма Артемиды — одного из Семи чудес древнего мира. Остатки храма были обнаружены в конце XIX века английскими учёными, архитектурные и скульптурные фрагменты храма Артемиды находятся в Британском музее. В Стамбульском музее археологии и Эфесском музее выставлены ценные артефакты из золота и слоновой кости.
- Также вы увидите библиотеку Цельсия, которая была построена во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу.
- Большой театр, который насчитывал 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками.
- Загляните в Дом девы Марии и Одеон, рассчитанный на 1400 мест, который использовался для заседаний Сената и театральных представлений
- Храм Домициана.
- Пройдетесь по аллее из мрамора, посетите Гробницу Поллио и узнаете о том, что такое настоящие римские бани.
И это далеко не все достопримечательности, посещение которых включает в себя экскурсия в Эфес из Кушадасы!