Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть «всё и сразу» за один день, а также насладиться древнейшими постройками и историей античного города Эфес.

Эфес – древний город, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для туристов это поистине уникальный и завораживающий маршрут.

Вы не только пополните свой интеллектуальный багаж, расширите кругозор, но и получите заряд бодрости и вдохновения.
В Эфес из Кушадасы
В Эфес из Кушадасы
В Эфес из Кушадасы
В Эфес из Кушадасы
В Эфес из Кушадасы

Что вы увидите 🤩

  • Эфес
  • Храм Артемиды
  • Библиотека Цельсия
  • Амфитеатр
  • Дом девы Марии
  • Одеон
  • Храм Домициана
  • Гробница Поллио
Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть «всё и сразу» за один день, а также насладиться древнейшими постройками и историей античного города Эфес. Эфес – древний город, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для туристов это поистине уникальный и завораживающий маршрут. Вы не только пополните свой интеллектуальный багаж, расширите кругозор, но и получите заряд бодрости и вдохновения.
Наши опытные, русскоговорящие гиды подробно расскажут вам об истории этого древнейшего, религиозного города.
О местах, которые вы увидите
  • Эфес — древнейший город мира и родина культа поклонения Артемиде.
  • На территории вы посетите руины легендарного Храма Артемиды — одного из Семи чудес древнего мира. Остатки храма были обнаружены в конце XIX века английскими учёными, архитектурные и скульптурные фрагменты храма Артемиды находятся в Британском музее. В Стамбульском музее археологии и Эфесском музее выставлены ценные артефакты из золота и слоновой кости.
  • Также вы увидите библиотеку Цельсия, которая была построена во время правления Адриана по проекту архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию Цельсу.
  • Большой театр, который насчитывал 25 тысяч человек и имел диаметр 50 метров. Место кульминации борьбы между христианами и идолопоклонниками.
  • Загляните в Дом девы Марии и Одеон, рассчитанный на 1400 мест, который использовался для заседаний Сената и театральных представлений
  • Храм Домициана.
  • Пройдетесь по аллее из мрамора, посетите Гробницу Поллио и узнаете о том, что такое настоящие римские бани.
И это далеко не все достопримечательности, посещение которых включает в себя экскурсия в Эфес из Кушадасы!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет в Эфес
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет в Дом Девы Марии.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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