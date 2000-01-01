Памуккале - настоящее чудо природы, площадь которого составляет около 1077 гектаров

Памуккале — настоящее чудо природы, площадь которого составляет около 1077 гектаров.

Памуккале представляет собой гору, сложенную белым кальцитовым веществом, в виде многоуровневых чаш, заполненных целебными минеральными водами.

Температура воды в источниках колеблется от 35 до 100 °C.

Каждый из Вас сможет принять ванну в античном бассейне, вода в котором дает омолаживающий и оздоровляющий эффект.

Одна из легенд гласит, что понежиться в бассейне с теплой минеральной водой приезжала сама Клеопатра!
В Памуккале из Кушадасы
В Памуккале из Кушадасы
В Памуккале из Кушадасы
В Памуккале из Кушадасы
В Памуккале из Кушадасы
В Памуккале из Кушадасы

Что вы увидите 🤩

  • Храм Аполлона
  • Храм Плутона
  • Фонтаны
  • Византийские и римские ворота
  • Античный театр
  • Бассейн Клеопатры
  • Развалины Иераполиса.
Памуккале — настоящее чудо природы, площадь которого составляет около 1077 гектаров. Памуккале представляет собой гору, сложенную белым кальцитовым веществом, в виде многоуровневых чаш, заполненных целебными минеральными водами. Температура воды в источниках колеблется от 35 до 100 °C. Каждый из Вас сможет принять ванну в античном бассейне, вода в котором дает омолаживающий и оздоровляющий эффект. Одна из легенд гласит, что понежиться в бассейне с теплой минеральной водой приезжала сама Клеопатра!
Преимущества термальных вод
Доказано, что уникальный состав воды в бассейне Клеопатры помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, варикоз, венозная недостаточность), гастритов и бронхитов, ревматизма и кожных заболеваний. А еще «волшебная» ускоряет процесс реабилитации после сложных ортопедических операций.
Во время нашего тура вы сможете увидеть и останки древнего города Иерополиса, на территории которого находится древний римский амфитеатр — один из крупных античных театров в Турции, вместимость которого была — 10-12 тысяч зрителей. Руины театра подверглись масштабной реконструкции в период с 1960 по 2013 гг.
Для верующих это еще и место паломничества. Здесь принял мученическую кончину один из двенадцати апостолов – Святой Апостол Филипп. Вы увидите развалины Мартирия – сооружения, построенного в IV веке нашей эры над местом гибели мученика, которое представляло собой восьмиугольник с диаметром 20 метров.
Это тур для настоящих интеллектуалов и любителей редких исторических достояний. Присоединяйтесь!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед.
 Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 8:30 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кушадасы

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные#Памуккале🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Кушадасы

Памуккале
350
за 1 чел.
Памуккале
Памуккале - уникальное место, созданное самой природой
Тур в Памуккале из Кушадасы (небольшая группа)
12ч
50
за 1 чел.
Тур в Памуккале из Кушадасы (небольшая группа)
Благодаря нашему туру вы сможете посетить удивительный Памуккале, который является достоянием всемирного...
В понедельник и четверг, 08:00
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
205
за 1-15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Откройте для себя город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в сопровождении нашего профессионального...
Каждый день, 08:00
Морская прогулка в Кушадасы
21
за 1 чел.
Морская прогулка в Кушадасы
Что может быть лучше, чем прогулка на лодке вдоль береговой линии Кушадасы? Приятная прохлада морского...
Каждый день, 09:00
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
25
за 1 чел.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах!...
Каждый день, 09:00, 13:00, 16:00
Джип-сафари в Кушадасы
25
за 1 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
Надоели стандартные экскурсии и посиделки в отеле? Думаете, чем бы таким заняться, чтобы как следует...
Каждый день, 09:00
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Индивидуальная экскурсия
16ч
225
за 1 чел.
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Всегда хотели посетить Стамбул, но не предоставлялась возможность? Наша однодневная поездка наконец-то...
Ежедневно в 05:30
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
300
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кушадасам, Сельджук, шоппинг
Тур в Эфес из Кушадасы на весь день (небольшая группа)
50
за 1 чел.
Тур в Эфес из Кушадасы на весь день (небольшая группа)
Откройте для себя самые популярные и посещаемые места Турции, такие как Древний Эфес, Храм Артемиды,...
Вторник и пятница, 09:00

Armagan проводит ещё 8 экскурсий

Морская прогулка в Кушадасах
30
за 1 чел.
Морская прогулка в Кушадасах
Если Вы хотите устроить полноценных отдых, поплавать в водах чистейшего бирюзового Эгейского моря,...
Ежедневно с 09:30 до 16:30
Сафари на квадроциклах в Кушадасах
45
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сафари на квадроциклах в Кушадасах
Трехчасовая езда на квадроциклах по горным дорогам и по бездорожью с яркими ощущениями и прелестями...
Ежедневно с 10:30 до 16:30
Турецкий хаммам в Кушадасах
25
за 1 чел.
Турецкий хаммам в Кушадасах
Хотите устроить себе релакс и отлично отдохнуть перед насыщенным отпуском
Ежедневно с 10:30 до 16:30
Дайвинг в Кушадасах
50
за 1 чел.
Дайвинг в Кушадасах
Специально для любителей подводного мира мы организовали тур "Дайвинг в Кушадасах"
Ежедневно с 10:00 до 15:00
Джип-сафари в Кушадасах
40
за 1 чел.
Джип-сафари в Кушадасах
Для самых экстремальных и рискованных мы представляем экскурсию "Джип-сафари"
Ежедневно с 09:30 до 16:00
Аквапарк "Adaland" в Кушадасах
35
за 1 чел.
Аквапарк "Adaland" в Кушадасах
Множество туристов ежегодно съезжаются для того, чтобы посетить "Adaland" - самый большой и...
Ежедневно с 10:30 до 16:30
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
155
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Параглайдинг в Фетхие из Кушадасы
Невероятно красивые пейзажи Фетхие стоит увидеть на высоте 2000 метров
Ежедневно с 08:00 до 18:00
В Эфес из Кушадасы
55
за 1 чел.
В Эфес из Кушадасы
Это идеальная экскурсия для тех, кто экономит время и мечтает увидеть "всё и сразу" за один день, а...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кушадасы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кушадасы
🇹🇷