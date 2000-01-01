Памуккале — настоящее чудо природы, площадь которого составляет около 1077 гектаров. Памуккале представляет собой гору, сложенную белым кальцитовым веществом, в виде многоуровневых чаш, заполненных целебными минеральными водами. Температура воды в источниках колеблется от 35 до 100 °C. Каждый из Вас сможет принять ванну в античном бассейне, вода в котором дает омолаживающий и оздоровляющий эффект. Одна из легенд гласит, что понежиться в бассейне с теплой минеральной водой приезжала сама Клеопатра!

Преимущества термальных вод

Доказано, что уникальный состав воды в бассейне Клеопатры помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, варикоз, венозная недостаточность), гастритов и бронхитов, ревматизма и кожных заболеваний. А еще «волшебная» ускоряет процесс реабилитации после сложных ортопедических операций.

Во время нашего тура вы сможете увидеть и останки древнего города Иерополиса, на территории которого находится древний римский амфитеатр — один из крупных античных театров в Турции, вместимость которого была — 10-12 тысяч зрителей. Руины театра подверглись масштабной реконструкции в период с 1960 по 2013 гг.

Для верующих это еще и место паломничества. Здесь принял мученическую кончину один из двенадцати апостолов – Святой Апостол Филипп. Вы увидите развалины Мартирия – сооружения, построенного в IV веке нашей эры над местом гибели мученика, которое представляло собой восьмиугольник с диаметром 20 метров.

Это тур для настоящих интеллектуалов и любителей редких исторических достояний. Присоединяйтесь!