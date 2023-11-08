После завтрака на террасе отеля с завораживающим видом на Мардин и Сирию отправимся исследовать древние города и монастыри. Первым посетим монастырь Дейрулзафаран, который ещё называют Шафрановым из-за необычного цвета камней. Возведённый в 493 году на руинах языческого храма, сегодня это один из главных центров Сирийской православной церкви. Прогуляемся по его территории, и вы сможете ощутить его особую атмосферу: здесь кажется, что попал в прошлое. С крыши полюбуемся оливковыми и миндальными садами и панорамой Месопотамской низменности.

Затем побываем в крепости Дара в одноимённой деревеньке в 30 километрах от центра города. Это место — колыбель нескольких цивилизаций и важный центр Месопотамии, здесь проходили границы между Римской и Персидской империями.

Вы посмотрите на архитектурные остатки разных периодов и снова сможете прикоснуться к давно прошедшим временам.

После, пройдя по дубовой роще, заглянем в старейший сирийский православный монастырь Мор-Габриэль — одно из редких сооружений, сохранившихся в первозданном виде с 397 года. Рассмотрим мозаику на полу и потолке — образцы раннехристианской архитектуры, увидим колокольни, украшенные каменной вышивкой.

А теперь почувствуем себя звёздами кинематографа — в роскошном особняке Шадоглу, когда-то принадлежавшем богатому ассирийскому семейству, снимались многие эпизоды турецких сериалов. И именно здесь находится самая высокая смотровая площадка старого города.

В завершении пройдёмся по Мидьяту — древнему ассирийскому городу Месопотамии, в облике которого перемешались европейское Средневековье, марокканские медины, иерусалимские мотивы. Весь старый город — одна большая колоритная достопримечательность! Вы посмотрите на уникальную архитектуру и уютные узкие улочки, базары и сувенирные магазинчики, кафе и рестораны, церкви и монастыри. Вечером, полные впечатлений, вернёмся в отель.