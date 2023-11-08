Погрузиться в арабский колорит, прикоснуться к следам древних цивилизаций и зарядиться энергией
Мы рассмотрим уникальные храмы и прогуляемся по старинным городам, хранящим энергию и воспоминания прошлых жизней.
Побываем в особняке, где снимаются многие турецкие сериалы, и проникнемся неповторимой атмосферой этих мест.
ноя
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Ваша сказочная история начинается! Встречаемся по прилёте в аэропорту и отправляемся в отель. На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли спокойно разместиться и отдохнуть от дороги.
Монастыри Мор-Габриэль и Шафрановый, Дара, особняк Шадоглу и прогулка по Мидьяту
После завтрака на террасе отеля с завораживающим видом на Мардин и Сирию отправимся исследовать древние города и монастыри. Первым посетим монастырь Дейрулзафаран, который ещё называют Шафрановым из-за необычного цвета камней. Возведённый в 493 году на руинах языческого храма, сегодня это один из главных центров Сирийской православной церкви. Прогуляемся по его территории, и вы сможете ощутить его особую атмосферу: здесь кажется, что попал в прошлое. С крыши полюбуемся оливковыми и миндальными садами и панорамой Месопотамской низменности.
Затем побываем в крепости Дара в одноимённой деревеньке в 30 километрах от центра города. Это место — колыбель нескольких цивилизаций и важный центр Месопотамии, здесь проходили границы между Римской и Персидской империями.
Вы посмотрите на архитектурные остатки разных периодов и снова сможете прикоснуться к давно прошедшим временам.
После, пройдя по дубовой роще, заглянем в старейший сирийский православный монастырь Мор-Габриэль — одно из редких сооружений, сохранившихся в первозданном виде с 397 года. Рассмотрим мозаику на полу и потолке — образцы раннехристианской архитектуры, увидим колокольни, украшенные каменной вышивкой.
А теперь почувствуем себя звёздами кинематографа — в роскошном особняке Шадоглу, когда-то принадлежавшем богатому ассирийскому семейству, снимались многие эпизоды турецких сериалов. И именно здесь находится самая высокая смотровая площадка старого города.
В завершении пройдёмся по Мидьяту — древнему ассирийскому городу Месопотамии, в облике которого перемешались европейское Средневековье, марокканские медины, иерусалимские мотивы. Весь старый город — одна большая колоритная достопримечательность! Вы посмотрите на уникальную архитектуру и уютные узкие улочки, базары и сувенирные магазинчики, кафе и рестораны, церкви и монастыри. Вечером, полные впечатлений, вернёмся в отель.
Знакомство с Мардином
В этот день познакомимся поближе с Мардином. Прогуляемся по городу песочного цвета со своей индивидуальностью, залитому ярким солнцем. Местные жители не говорят по-английски, в кафе нет меню, и из них до поздней ночи доносятся восточные напевы. Вы увидите то же, что видели люди тысячи лет назад: центральная улица города представляла собой красочный базар с товарами со всего света, такой же она остаётся и сегодня. Мечети здесь соседствуют с христианскими храмами, а в караван-сараях кипит жизнь. Тут можно встретить ослика, вывозящего мусор, сказочного персонажа — старика с длинной седой бородой в белых одеждах, курдскую женщину в традиционном наряде, а по-восточному гостеприимный араб предложит вам крошечную чашку горького крепкого кофе — «мырра».
Прогулки по Мардину
Сегодня продолжим гулять по Мардину, хранящему атмосферу древности и пропитанному запахом восточных пряностей и мускуса. Будем петь и танцевать как местные, а ещё обязательно поделимся друг с другом впечатлениями о путешествии за чашкой чая и сделаем эффектные фотографии.
Отъезд
Пришла пора прощаться с восточной сказкой, но на напоследок мы ещё вручим вам символические подарки на память. Выезд в аэропорт ко времени ваших рейсов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мардин, аэропорт, время встречи - по договорённости. Если перелёты совпадут по времени, можно встретиться с одним из организаторов на пересадке в Стамбуле. Если вы летите из Минска, то можно вылететь вместе с другим сопровождающимЗавершение: Мардин, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.