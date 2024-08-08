10 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по озеру Кейджегиз и реке Дальян
Вас ждёт незабываемая водная прогулка из Мармариса в Дальян. Посетите черепаший пляж Изтузу, гробницы ликийских царей и целебные грязевые источники
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
8 авг в 08:30
10 авг в 08:30
€49 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мармарису: природа и история
Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
Сегодня в 12:30
8 авг в 08:30
€150 за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Путешествие через время и историю: руины Эфеса, храм Артемиды, библиотека Цельса и дом Девы Марии. Включены трансфер, гид, завтрак и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
8 авг в 06:30
11 авг в 06:30
€56 за человека
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