На Рождество – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Мармарисе, цены от €90. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты, прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старую мечеть и настоящий замок. (133 symbols)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
90 за всё до 6 чел.
В Акьяку - из Мармариса
На машине
2 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мармарису: природа и история
Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    В Акьяку - из Мармариса
    Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
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    из козьего молока! Прекрасное владение русским языком, интересные рассказы, комфортное вождение. Только в таких путешествиях можно посетить места,в которые не возят большие группы, и даже обойти вокруг ликийской гробницы! Если будете в Мармарисе, обязательно берите экскурсию у Turgut!!!

  • О
    Ольга
    16 сентября 2024
    Знакомьтесь, Мармарис
    Тамара, спасибо огромное! Все очень понравилось. Рекомендую. Интересно, не затянуто, много исторических фактов.
  • А
    Андрей
    7 августа 2024
    В Акьяку - из Мармариса
    Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
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    дополнительных. С участием отнесся к просьбе заглянуть в аптеку и в макдоналдс) Можем смело рекомендовать Тургута коллегам-туристам. А еще он - отличный фотограф…

  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Отличная организация трансфера! Сами отслеживали задержку нашего рейса. Встретили у выхода из аэропорта и быстро довезли до отеля. Удобная и комфориальная машина. После ночного перелёта и задержки рейса очень удобно и комфортно.
  • Д
    Дарья
    29 августа 2023
    Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
    Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в октябре 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2024 год на рождество, 6 ⭐ отзывов, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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