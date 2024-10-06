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из козьего молока! Прекрасное владение русским языком, интересные рассказы, комфортное вождение. Только в таких путешествиях можно посетить места,в которые не возят большие группы, и даже обойти вокруг ликийской гробницы! Если будете в Мармарисе, обязательно берите экскурсию у Turgut!!!