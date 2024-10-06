3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты, прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старую мечеть и настоящий замок. (133 symbols)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мармарису: природа и история
Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 октября 2024Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
- ООльга16 сентября 2024Тамара, спасибо огромное! Все очень понравилось. Рекомендую. Интересно, не затянуто, много исторических фактов.
- ААндрей7 августа 2024Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
- ААнна28 июля 2024Отличная организация трансфера! Сами отслеживали задержку нашего рейса. Встретили у выхода из аэропорта и быстро довезли до отеля. Удобная и комфориальная машина. После ночного перелёта и задержки рейса очень удобно и комфортно.
- ДДарья29 августа 2023Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в октябре 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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