Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные » в Мармарисе, цены от €49. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На яхте 9 часов Круиз Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса Присоединяйтесь к круизу на остров Клеопатры из Мармариса! Впереди - кристально чистая вода, живописные пейзажи и отдых на лучших пляжах Турции Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 56 за человека На автобусе 10 часов Водная прогулка Увлекательная водная прогулка по озеру Кейджегиз и реке Дальян Вас ждёт незабываемая водная прогулка из Мармариса в Дальян. Посетите черепаший пляж Изтузу, гробницы ликийских царей и целебные грязевые источники Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30 € 49 за человека На автобусе 13 часов Групповая Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии Путешествие через время и историю: руины Эфеса, храм Артемиды, библиотека Цельса и дом Девы Марии. Включены трансфер, гид, завтрак и обед Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30 € 56 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Однодневные»

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