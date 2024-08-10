9 часов
Круиз
Круиз на остров Клеопатры: в группе из Мармариса
Присоединяйтесь к круизу на остров Клеопатры из Мармариса! Впереди - кристально чистая вода, живописные пейзажи и отдых на лучших пляжах Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
€56 за человека
10 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по озеру Кейджегиз и реке Дальян
Вас ждёт незабываемая водная прогулка из Мармариса в Дальян. Посетите черепаший пляж Изтузу, гробницы ликийских царей и целебные грязевые источники
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
€49 за человека
13 часов
Групповая
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Путешествие через время и историю: руины Эфеса, храм Артемиды, библиотека Цельса и дом Девы Марии. Включены трансфер, гид, завтрак и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 авг в 06:30
€56 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 56.
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2024 год по теме «Однодневные», цены от €49. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь