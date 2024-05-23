Экскурсии на 1 день в Мармарисе

Найдено 24 экскурсии в категории «На весь день» в Мармарисе, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
13 часов
1 отзыв
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
8 отзывов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Пиратский корабль Davy Jones в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Из Мармариса - в древний Эфес
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
450 за всё до 2 чел.
Рафтинг в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$175 за человека
Джип-сафари в Мармарисе
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Дайвинг в Мармарисе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека
Озеро Сальда и Памуккале
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Эфес из Мармариса
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Эфес из Мармариса: погружение в историю
Эфес покорит вас своей историей. Наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков ждет вас. Комфортный трансфер от вашего отеля
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$39 за человека
Дальян и Кейджегиз из Мармариса
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Мармариса - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и природной красоты. Дальян и Кейджегиз ждут вас с их уникальными достопримечательностями и чистейшим воздухом
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в null
$33 за человека
Экскурсия в Дальян на яхте
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Прогулка на яхте на остров Клеопатры
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Морская прогулка к Эгейским островам
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Дайвинг в Мармарисе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Рафтинг из Мармариса
Групповая
9 часов
Рафтинг из Мармариса: незабываемое приключение на реке Даламан
Почувствуйте адреналин на рафтинге по реке Даламан! Опытные инструкторы обеспечат безопасность и незабываемые эмоции. Ограничение по возрасту: от 16 лет
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 08:30
$59 за человека
Аквапарк Aquadream в Мармарисе
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Памуккале из Мармариса
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Хаммам в Мармарисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хаммам в Мармарисе: Пилинг, мыльный и масляный массаж, сауна и джакузи
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса! Вас ждут пилинг рукавицей кесе, мыльный и масляный массажи, сауна и джакузи. Отдохните душой и телом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
31 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
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    а также искупались в бассейне Клеопатры, дегустировали турецкие вина и сладости. Спасибо большое за прекрасного экскурсовода и вообще за отличный день!!!

  • A
    Alexandr
    5 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
  • V
    Viktoriaperminova55
    25 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    Превосходная экскурсия, большое спасибо.
  • F
    Freih
    13 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
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    (вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.

  • M
    Mila
    23 сентября 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Добавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
    Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
  • С
    Сергей
    10 августа 2023
    Эгейские острова из Мармариса
    Прекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
  • А
    Алексей
    10 июня 2023
    Экскурсия в Фетхие из Мармариса
    Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
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    большой автобус! Спрашивается зачем? Долины бабочек не было вообще! Экскурсия длилась 12 часов, а не 10 как в описании! В общем рекомендую съездить!

  • и
    ирина
    28 мая 2023
    Остров Клеопатры из Мармариса
    Кто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
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