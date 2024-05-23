1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Групповая
13 часов
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 02:00
13 июня в 02:00
$210 за человека
Групповая
10 часов
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
13 июня в 05:00
20 июня в 05:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
11 июня в 06:30
14 июня в 06:30
$45 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$175 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
7 часов
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$43 за человека
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Эфес из Мармариса: погружение в историю
Эфес покорит вас своей историей. Наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков ждет вас. Комфортный трансфер от вашего отеля
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$39 за человека
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Мармариса - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и природной красоты. Дальян и Кейджегиз ждут вас с их уникальными достопримечательностями и чистейшим воздухом
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в null
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Мармариса: незабываемое приключение на реке Даламан
Почувствуйте адреналин на рафтинге по реке Даламан! Опытные инструкторы обеспечат безопасность и незабываемые эмоции. Ограничение по возрасту: от 16 лет
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 08:30
$59 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Хаммам в Мармарисе: Пилинг, мыльный и масляный массаж, сауна и джакузи
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса! Вас ждут пилинг рукавицей кесе, мыльный и масляный массажи, сауна и джакузи. Отдохните душой и телом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- AAlexandr5 мая 2024Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
- VViktoriaperminova5525 октября 2023Превосходная экскурсия, большое спасибо.
- FFreih13 октября 2023В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ААлексей18 августа 2023Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
- иирина28 мая 2023Остров Клеопатры из МармарисаКто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На весь день»
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