13 часов
Групповая
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
8 авг в 02:00
11 авг в 02:00
$210 за человека
12 часов
Групповая
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
7 авг в 06:30
9 авг в 06:30
$35 за человека
2 часа
Групповая
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
7 авг в 18:00
$38 за человека
10 часов
Групповая
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
8 авг в 05:00
15 авг в 05:00
$35 за человека
5 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$30 за человека
4 часа
Групповая
Ночная пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - незабываемое шоу и отдых
Пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - это зажигательная музыка, танцы в пене, конкурсы и великолепные виды ночного города
Начало: Вваш отель
Расписание: Суббота
10 авг в 18:00
17 авг в 18:00
$15 за человека
6 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$30 за человека
10 часов
Групповая
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
$45 за человека
8 часов
Водная прогулка
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$30 за человека
2 часа
Групповая
Групповая экскурсия: Параглайдинг в Фетхие из Мармариса с видами на Олюдениз
Всего в 125 км от Мармариса находится центр параглайдинга. Полет с горы Бабадаг откроет волшебные виды на Олюдениз и море. Забронируйте экскурсию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$160 за человека
1 час
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$30 за человека
7 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
$175 за человека
2 часа
Групповая
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $37 за человека
7 часов
Групповая
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$35 за человека
7 часов
Водная прогулка
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$43 за человека
6 часов
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna17 июля 2024Экскурсия понравилась. Чудесные виды, прекрасные места для купания, вкусный обед.
- ЕЕкатерина25 июня 2024Экскурсия понравилась. Конечно, было очень тяжело в жару быть в Иераполисе. Но что имеем по погоде. И в экскурсии не
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- VViktoriaperminova5525 октября 2023Превосходная экскурсия, большое спасибо.
- FFreih13 октября 2023В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
- ААлексей18 августа 2023Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
- ААлексей10 июня 2023Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
- SSenkinauv22 августа 2022Шоу неплохое, единственное, что омрачило поездку - это долгое ожидание трансфера из отеля на шоу, ждали ровно полчаса. Правда, организатор
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Популярные экскурсии»
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