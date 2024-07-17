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указано, что будет заезд в два магазина: магазин оникса и вина со сладостями. Если честно, на обратном пути уже не до вина было, так как очень устали, измотались на жаре и хотелось просто уехать домой уже. Из мармариса дорога туда занимает чистым временем 3 часа. Остановки на дороге туда 3 раза: в кафе на завтрак (на завтрак кренеделек, поэтому лучше заказать еду из отеля или купить заранее), в магазине на размять ноги и в магазине оникса. На обратном пути: остановка поесть (шведский стол уровня 2 звезды, напитки не включены), потом сразу практически магазин вина и через 2 часа остановка в кафе размять ноги. С т. з. организации все прошло хорошо, гид компетентен, трансфер от отеля и обратно, дают поспать. В целом рекомендую