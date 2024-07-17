Популярные экскурсии

Найдено 16 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Мармарисе, цены от $15. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
На автобусе
На воздушном шаре
1 отзыв
13 часов
Групповая
Уникальный полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале для всей семьи
Если хотите испытать яркие эмоции и насладиться видами Турции с высоты, полет на воздушном шаре из Мармариса - идеальный выбор. Присоединяйтесь к нашей группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
8 авг в 02:00
11 авг в 02:00
$210 за человека
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
На автобусе
12 отзывов
12 часов
Групповая
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
7 авг в 06:30
9 авг в 06:30
$35 за человека
Турецкая ночь в Мармарисе
Пешая
1 отзыв
2 часа
Групповая
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
7 авг в 18:00
$38 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
На автобусе
8 отзывов
10 часов
Групповая
Увлекательная экскурсия в Эфес из Мармариса
Посетите древний Эфес из Мармариса и откройте для себя античные улицы, амфитеатр и Храм Артемиды. Узнайте больше о жизни древних греков и римлян
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг
8 авг в 05:00
15 авг в 05:00
$35 за человека
Рыбалка в Мармарисе
5 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка в Мармарисе: погрузитесь в мир морских приключений
Рыбалка в Мармарисе - идеальный способ провести день в открытом море, наслаждаясь видами и ловлей рыбы с профессиональными рыбаками
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$30 за человека
Ночная пенная вечеринка в Мармарисе
4 часа
Групповая
Ночная пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - незабываемое шоу и отдых
Пенная вечеринка на пиратском корабле в Мармарисе - это зажигательная музыка, танцы в пене, конкурсы и великолепные виды ночного города
Начало: Вваш отель
Расписание: Суббота
10 авг в 18:00
17 авг в 18:00
$15 за человека
Пиратский корабль Davy Jones в Мармарисе
На автобусе
6 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия на пиратском корабле Davy Jones в Мармарисе
Путешествие на пиратском корабле Davy Jones подарит незабываемые впечатления, открывая тайны морских пещер и живописных пляжей Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$30 за человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
На автобусе
6 отзывов
10 часов
Групповая
Фетхие из Мармариса: голубая лагуна Олюдениз и белоснежные пляжи
Путешествие в Фетхие из Мармариса - это возможность увидеть каньон Саклыкент, пляж Олюдениз и долину бабочек. Уникальные места ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Пятница
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
$45 за человека
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
На автобусе
На яхте
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$30 за человека
Параглайдинг в Фетхие из Мармариса
На параплане
2 часа
Групповая
Групповая экскурсия: Параглайдинг в Фетхие из Мармариса с видами на Олюдениз
Всего в 125 км от Мармариса находится центр параглайдинга. Полет с горы Бабадаг откроет волшебные виды на Олюдениз и море. Забронируйте экскурсию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$160 за человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
На автобусе
Конные прогулки
1 час
Групповая
Сафари на лошадях в Мармарисе: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природы и истории Мармариса на конной прогулке. Вас ждут живописные долины, горные вершины и увлекательные маршруты
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$30 за человека
Рафтинг в Мармарисе
На автобусе
7 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Мармарисе: незабываемое приключение на реке Даламан
Присоединяйтесь к групповому рафтинг-туру в Мармарисе и ощутите адреналин от спуска по бурной реке Даламан. Впечатления и безопасность гарантированы
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
$175 за человека
Квадроциклы и багги в Мармарисе
На квадроциклах
Багги
2 часа
Групповая
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $37 за человека
Джип-сафари в Мармарисе
Джиппинг
7 часов
Групповая
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$35 за человека
Дайвинг в Мармарисе
На автобусе
7 часов
Водная прогулка
Незабываемый дайвинг в Мармарисе: подводные приключения
Погружение в Мармарисе подарит незабываемые впечатления от подводного мира. Опытные инструкторы, безопасное оборудование и вкусный обед ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$43 за человека
Аквапарк Атлантис в Мармарисе
6 часов
Групповая
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    17 июля 2024
    Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
    Экскурсия понравилась. Чудесные виды, прекрасные места для купания, вкусный обед.
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Экскурсия понравилась. Конечно, было очень тяжело в жару быть в Иераполисе. Но что имеем по погоде. И в экскурсии не
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    указано, что будет заезд в два магазина: магазин оникса и вина со сладостями. Если честно, на обратном пути уже не до вина было, так как очень устали, измотались на жаре и хотелось просто уехать домой уже. Из мармариса дорога туда занимает чистым временем 3 часа. Остановки на дороге туда 3 раза: в кафе на завтрак (на завтрак кренеделек, поэтому лучше заказать еду из отеля или купить заранее), в магазине на размять ноги и в магазине оникса. На обратном пути: остановка поесть (шведский стол уровня 2 звезды, напитки не включены), потом сразу практически магазин вина и через 2 часа остановка в кафе размять ноги. С т. з. организации все прошло хорошо, гид компетентен, трансфер от отеля и обратно, дают поспать. В целом рекомендую

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
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    а также искупались в бассейне Клеопатры, дегустировали турецкие вина и сладости. Спасибо большое за прекрасного экскурсовода и вообще за отличный день!!!

  • V
    Viktoriaperminova55
    25 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    Превосходная экскурсия, большое спасибо.
  • F
    Freih
    13 октября 2023
    Экскурсия в Эфес из Мармариса
    В общем и целом экскурсия понравилась и я не жалею, что посетил ее, но есть одно НО. В описании указано
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    (вроде даже на первом месте), что среди мест, которые будут посещаться будет храм Артемиды. По факту уже на экскурсии сказали, что мы туда заезжать не будем (он находиться минутах в 5 езды от самого Эфеса). Но нам удалось уговорить заехать туда на 10минут. Да, по факту там осталась лишь поляна и 1,5 колоны, ничего интересного. Просто не понимаю, зачем было указывать это место в описании.

  • А
    Алексей
    18 августа 2023
    Полет на воздушном шаре из Мармариса и экскурсия в Памуккале
    Здравствуйте, тур впечатляющий, эмоции только положительные. «Русско-говорящий» гид говорит по русски, но не все понятно, не совсем хорошо владеет исторической справкой по Некрополису в Пумакале. Берите с собой воду, обед будет, но напитки, даже вода, за дополнительную завышенную плату.
  • А
    Алексей
    10 июня 2023
    Экскурсия в Фетхие из Мармариса
    Непонятные манипуляции по сбору людей, прокатили на автобусе, на микроавтобусе и в итоге привезли практически обратно к отелю где ждал
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    большой автобус! Спрашивается зачем? Долины бабочек не было вообще! Экскурсия длилась 12 часов, а не 10 как в описании! В общем рекомендую съездить!

  • S
    Senkinauv
    22 августа 2022
    Турецкая ночь в Мармарисе
    Шоу неплохое, единственное, что омрачило поездку - это долгое ожидание трансфера из отеля на шоу, ждали ровно полчаса. Правда, организатор
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    выходил на связь, причем постоянно сообщал - еще 5 мин, ещё 2 мин, ещё few min, в итоге просто жалко потерянное время. Плюс время шоу неправильно указано - не с 19-00 до 21-00, а с 21-00 и до полуночи. Мы с ребенком, знали бы, что так поздно закончится - не поехали бы. Если закрыть глаза на такую организацию и не нервничать по пустякам - всё прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Популярные экскурсии»

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  2. Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
  3. Турецкая ночь в Мармарисе
  4. Экскурсия в Эфес из Мармариса
  5. Рыбалка в Мармарисе
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