3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты, прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старую мечеть и настоящий замок. (133 symbols)
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мармарису: природа и история
Погрузитесь в атмосферу Мармариса: эвкалиптовые туннели, древние ликийские гробницы и уютные улицы Акьяки. Лодочная прогулка по реке Азмак завершит ваш день
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
€150 за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
Из Мармариса - в Олюдениз: групповая поездка
Насыщенное путешествие из Мармариса в Олюдениз. Впечатляющие виды каньона Саклыкент и отдых на пляже Голубая лагуна. Идеально для семей и любителей природы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€64 за человека
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