Вас ждет увлекательная морская прогулка на Эгейские Острова из Мармариса, морское путешествие на двухпалубной лодке ⚓ по красивым островам и бухтам Эгейского моря в весёлой компании. Во время прогулки вас ждет пять остановок для купания в самых живописных бухтах и на самых красивых островах. У вас будет возможность увидеть великолепие природы и невероятное разнообразие оттенков морской воды, от светло-изумрудного до темно-фиолетового.

О программе и местах, которые мы увидим

Девичья Коса

Наше путешествие начнется с морского порта в Орхание. Экскурсия ⛳ стартует и заканчивается с Девичьей Косы – необычного пляжа и одной из самых популярных достопримечательностей Мармариса. Это наша первая и последняя остановка, но во второй раз вы сможете прогуляться по Косе уже 30-40 минут. Много зелени и невероятные виды вокруг этого места ошеломляют.

Остров 🏝️ Зубчатый

Следующий наш пункт – Остров 🏝️ Дислидже. Этот необычный остров 🏝️, ранее известный как «Остров 🏝️ любовников», выглядит как памятник из вулканических пород. Влюбленным парам определенно понравится Остров 🏝️ Зубчатый, так как остров 🏝️ окутан романтикой. Наши экскурсоводы расскажут вам о том, что может связывать этот каменный остров 🏝️ с пещерой и романтикой.

Остров 🏝️ Кроликов

После обеда мы переезжаем на Кроличий остров 🏝️, останавливаемся на некоторое время, вы кормите кроликов и фотографируетесь на острове.

Остров 🏝️ с Кроликами – небольшой сюрприз для детей. Здесь мы не купаемся. Детям и всем, кто пожелает, раздается морковь и капуста, чтобы покормить кроликов прямо с корабля.

Остров 🏝️ Камелия – Остров 🏝️ Козлов

Наша следующая остановка с купанием. Остров 🏝️ Камелия известен своим историческим греческим монастырем, а также деревом желаний. Вас ожидает более длинный перерыв, здесь вам предоставляется сочный и традиционный турецкий обед.

После посещения острова мы возвращаемся на Девичью Косу, а далее в порт.