Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса

Armagan
Armagan – Гид из Мармариса
Вас ждет увлекательная морская прогулка 👣 на Эгейские Острова из Мармариса, морское путешествие на двухпалубной лодке ⚓ по красивым островам и бухтам Эгейского моря 🌊 в весёлой компании.

Во время прогулки вас ждет пять остановок для купания в самых живописных бухтах и на самых красивых 🤩 островах.

У вас будет возможность увидеть великолепие природы и невероятное разнообразие оттенков морской воды, от светло-изумрудного до темно-фиолетового.
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Экскурсия

  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

$20 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • Девичья Коса
  • Остров Зубчатый (Остров Дислидже)
  • Остров Кроликов
  • Остров Камелия (Остров Козлов)
Вас ждет увлекательная морская прогулка на Эгейские Острова из Мармариса, морское путешествие на двухпалубной лодке ⚓ по красивым островам и бухтам Эгейского моря в весёлой компании. Во время прогулки вас ждет пять остановок для купания в самых живописных бухтах и на самых красивых островах. У вас будет возможность увидеть великолепие природы и невероятное разнообразие оттенков морской воды, от светло-изумрудного до темно-фиолетового.
О программе и местах, которые мы увидим
Девичья Коса
Наше путешествие начнется с морского порта в Орхание. Экскурсия ⛳ стартует и заканчивается с Девичьей Косы – необычного пляжа и одной из самых популярных достопримечательностей Мармариса. Это наша первая и последняя остановка, но во второй раз вы сможете прогуляться по Косе уже 30-40 минут. Много зелени и невероятные виды вокруг этого места ошеломляют.
Остров 🏝️ Зубчатый
Следующий наш пункт – Остров 🏝️ Дислидже. Этот необычный остров 🏝️, ранее известный как «Остров 🏝️ любовников», выглядит как памятник из вулканических пород. Влюбленным парам определенно понравится Остров 🏝️ Зубчатый, так как остров 🏝️ окутан романтикой. Наши экскурсоводы расскажут вам о том, что может связывать этот каменный остров 🏝️ с пещерой и романтикой.
Остров 🏝️ Кроликов
После обеда мы переезжаем на Кроличий остров 🏝️, останавливаемся на некоторое время, вы кормите кроликов и фотографируетесь на острове.
Остров 🏝️ с Кроликами – небольшой сюрприз для детей. Здесь мы не купаемся. Детям и всем, кто пожелает, раздается морковь и капуста, чтобы покормить кроликов прямо с корабля.
Остров 🏝️ Камелия – Остров 🏝️ Козлов
Наша следующая остановка с купанием. Остров 🏝️ Камелия известен своим историческим греческим монастырем, а также деревом желаний. Вас ожидает более длинный перерыв, здесь вам предоставляется сочный и традиционный турецкий обед.
После посещения острова мы возвращаемся на Девичью Косу, а далее в порт.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Входные билеты на острова
  • Обед на лодке
  • Безалкогольные напитки местного производства
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Страховка.
 Что не входит
  • Личные затраты
  • Услуги профессионального фотографа.
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса
Экскурсия на Эгейские Острова из Мармариса
Время проведения: Ежедневно с 9:30 до 15:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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